ESTA NOCHE JORGE ROJAS EN EL GRAN CIERRE DE LA 32° FIESTA NACIONAL DE LA GUITARRA

Dolores se prepara para vivir una noche inolvidable con el gran cierre de la 32° edición de la Fiesta Nacional de la Guitarra. Luego de varias jornadas colmadas de música, tradición y encuentros, el festival llega a su última noche con una programación artística de primer nivel.

Durante el día, miles de vecinos y visitantes recorren los distintos paseos y actividades que propone la fiesta. Por la noche, el escenario mayor será el punto de encuentro para disfrutar de un espectáculo que promete quedar en la memoria del público.

El cierre estará a cargo de Jorge Rojas, una de las voces más emblemáticas de la música popular argentina, quien celebrará sus 20 años de carrera como solista con un show especial que recorrerá sus grandes clásicos y nuevas canciones.

A lo largo de estas dos décadas, el artista ha alcanzado importantes logros, entre ellos récords de ventas, múltiples reconocimientos discográficos y convocatorias multitudinarias en cada una de sus presentaciones en vivo.

La danza también tendrá un lugar destacado en la noche final, con la presentación de distintos cuerpos de baile: el Ballet Oficial de la Fiesta, Ballet El Olvidao, Compañía Fleury Ballet, Ballet Melipal, Ballet Nuevo Horizonte y Ballet Guarda Pampa.

Además, reconocidos artistas dolorenses subirán al escenario mayor para compartir su música con el público: Néstor Buide, Rosana Saado y Las Voces del Este.

De esta manera, la Fiesta Nacional de la Guitarra llega a su última noche de espectáculos, en una jornada que promete emoción, música y tradición, celebrando una vez más la identidad cultural y la alegría de compartir esta fiesta que ya es parte del corazón de Dolores.

SÁBADO 14

-BALLET OFICIAL

-BALLET EL OLVIDAO

-NESTOR BUIDE

-COMPAÑÍA FLEURY BALLET

-BALLET MELIPAL

-ROSANA SAADO

-BALLET NUEVO HORIZONTE

-LAS VOCES DEL ESTE

-BALLET GUARDA PAMPA

-JORGE ROJAS