ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES: INSCRIPCIÓN ABIERTA

La secretaría de Deportes informa que se encuentran abiertas las inscripciones a las Escuelas Deportivas Municipales, destinadas a niños, jóvenes, adultos y personas con discapacidad. Las actividades son gratuitas y ya comenzaron a desarrollarse en distintos espacios de la ciudad.
A continuación, se detalla la oferta disponible:
AJEDREZ
Lunes 18hs (Sevigné) – Martes 18hs (Poli) – Miércoles 10hs Centro Pulmahue – Jueves 18hs (Poli)
Profesor: Navarro Gustavo
Lugar: Polideportivo
ATLETISMO
Lunes Martes Jueves Viernes 18hs a 19.30
Profesor: Cesar Leonel
Lugar: Estadio
ATLETISMO SEVIGNE
Martes y Viernes 18 a 19.30hs
Profesora: Giménez Luz
Sevigné
ATLETISMO PCD
Martes y Jueves 16HS
Profesor: César Leonel
Lugar: Polideportivo
BASQUET INICIACIÓN
Lunes y Miércoles 19.15hs
Profesor: Pardo Franco
Lugar: Polideportivo
BASQUET TECNIFICACIÓN
Lun 20hs Mar 19hs
Profesor: Ricardo Zabaljauregui
Lugar: Polideportivo
BOXEO RECREATIVO
Lun y Mier 20hs
Sergio Lauria
Polideportivo
BOXEO COMPETITIVO
Lunes a Viernes 19hs
Profesor: Franco Meckievi
lugar: Polideportivo
BICI ADULTOS MAYORES RECREATIVO
Martes 9hs
Profesora: Karina Baraglia
Lugar: Polideportivo
CAMINATA
Lunes y Miércoles 15hs
Profesora: Baraglia Karina
Lugar: CIC
Lunes y Miércoles 9hs
Profesora: Baraglia Karina
Lugar: Polideportivo
ESCALADA
Lunes y Miércoles 19hs
Profesor: Maldonado Sebastián
Lugar: Polideportivo
FÚTBOL PCD
Lunes Miércoles Viernes 16.30hs
Profesor: Díaz Fernando
Lugar: Polideportivo
FÚTBOL INICIACIÓN
Lunes y Miércoles 18hs
Profesor: Daher Nahuel
Lugar: Polideportivo
FUTSAL
Lunes 19.30 Jueves 19.30 a 21.30
Profesor: Carlomagno Franco
Lugar: Polideportivo
Martes 19.30 a 21.30 y Miércoles 19 a 20.30
Profesor: Carlomagno Franco
GIMNASIA ADULTOS
Martes y Jueves 8.45 (poli) – Lunes y miércoles 15.15 (Centro Richieri)
Profesora: Díaz Ariana
Lugar: Polideportivo/Centro Richieri
FUNCIONAL ADULTOS
Lunes, Miércoles Viernes 8hs
Profesora: Ramírez Romina
Lugar: Polideportivo
GIMNASIA ARTÍSTICA
Martes y Jueves 18hs a 19hs
Profesora: Rodríguez Florencia
Lugar: Polideportivo
HANDBALL
Lunes 20:30; Miércoles 20:30 a 21:30; Viernes 16:00 a 17:00.
Profesor: Pardo Franco.
Lugar: Polideportivo.
NEWCOM
Profesoras: Mirna Rossi y Romina Ramírez.
Lugar: Polideportivo.
ROLLER
Lunes y Miércoles 17:30 a 19:00.
Profesora: Baraglia Karina.
Lugar: Polideportivo.
SKATE
Martes, Jueves y Domingo 18:30 a 19:30.
Profesor: Mercado Cristian.
Lugar: Polideportivo.
SÓFTBOL:
Martes, Miércoles y Jueves 10:00; Lunes, Miércoles y Viernes 15:00 a 18:00.
Profesor: Roberto Battaglia.
Lugar: Anexo.
TELA
Martes y Jueves 18:15 (menores); Martes 10:30 (menores); Martes y Jueves 19:45 (adultos). Profesora: Rodríguez Seguro Marisol.
Lugar: Polideportivo.
TENIS ADULTOS
Martes y Jueves 13:30 (masculino) y 14:30 (femenino).
Profesor: Massironi Santiago.
Lugar: Anexo.
TENIS INFANTIL
Martes y Jueves 18:00.
Profesor: Matías Díaz.
Lugar: Anexo.
VOLEY INICIACIÓN
Lunes 18:00; Miércoles 18:30; Viernes 19:00.
Profesora: Conti Sofía.
Lugar: Polideportivo.
YOGA
Martes y Jueves 10:30 a 11:30; Miércoles 14:00 a 15:00.
Profesora: Belloq Romina.
Lugar: Plaza Moreno.