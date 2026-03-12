EMOTIVO HOMENAJE A CARLOS RAMÓN FERNÁNDEZ EN LA QUINTA NOCHE DE LA FIESTA NACIONAL DE LA GUITARRA

La quinta jornada de la Fiesta Nacional de la Guitarra se desarrolló con una noche marcada por la tradición, el canto, la danza y emociones profundas, con la participación de destacados artistas locales y de la región.

Como cada noche, la apertura estuvo a cargo del Ballet Oficial de la Fiesta Nacional de la Guitarra. Luego se presentaron la Orquesta de Guitarra Coro y la Orquesta Escuela de Dolores, que aportaron su repertorio musical al escenario mayor de la fiesta.

La danza también tuvo su espacio con la participación de los ballets dolorenses Bombo Legüero y Guarda Pampa, además de un cuadro especial interpretado por el Ballet de Juventud.

Durante la velada actuaron además El Gaucho Talas, Pancho Santarén y Braian Simaldoni, cantores bonaerenses que, con su estilo propio e identitario, revalorizan la cultura y las tradiciones de la provincia.

Uno de los momentos más emotivos de la noche se vivió en la antesala del show de Carlos Ramón Fernández, “El Chacarero Cantor”. Antes de subir al escenario, el artista fue convocado por el intendente Juan Pablo García, a través de los conductores del evento, para recibir una sorpresa muy especial: el galpón de la Fiesta Nacional de la Guitarra pasó oficialmente a llamarse “Galpón Carlos Ramón Fernández”.

El artista muy emocionado, junto a autoridades municipales, descubrió la placa conmemorativa realizada en su homenaje.

“Ponerle el nombre de Carlos Ramón Fernández a este galpón de la Fiesta Nacional de la Guitarra es reconocer a un hombre que, con su voz y sus canciones, representa como pocos las tradiciones que forman parte de la identidad dolorense”, expresó el intendente Juan Pablo García.

Tras el homenaje, Carlos Ramón Fernández brindó su presentación ante un galpón colmado de público que lo recibió con el cariño y el respeto de siempre.

JUEVES 12 NOCHE DE PAYADORES

La programación continua hoy jueves 12 con la tradicional Noche de Payadores, uno de los momentos más identitarios de la Fiesta Nacional de la Guitarra, donde la improvisación, el contrapunto y la poesía oral reafirman el patrimonio cultural argentino.

En la previa, a las 19:30 horas, se proyectará sobre el escenario la película “El Asado”, con la presencia de sus directores y protagonistas.

La jornada incluirá un homenaje a Abel Ivroud, con la participación de Las Guitarras de Abel Ivroud.

Además se presentarán: Trabuco González, Emanuel Rodríguez (concertista), Lázaro Moreno, Araceli Argüello, Emanuel Gabotto, Nahuel Giménez, Braian Simaldoni, Miqueas Giménez, Gustavo Avello, Susana Repetto, Juan Cruz Olié, Pablo Gallastegui, Rodrigo Arzani, Aron Juárez y Leonardo Silva.