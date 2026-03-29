DOLORES: SECUESTRAN SEIS MOTOS TRAS DENUNCIAS DE VECINOS EN SALOMÓN

Seis motos fueron secuestradas luego de que vecinos alertaran a las autoridades sobre la circulación de motos por caminos rurales tras las lluvias, una práctica que se encuentra prohibida por ordenanza municipal.

A partir de las denuncias, personal del Puesto de Vigilancia de Lomas de Salomón realizó un operativo en la zona y procedió a interceptar a los motociclistas.

Como resultado, se secuestraron seis rodados que circulaban por los caminos rurales en condiciones no permitidas.

Además, una de las motocicletas presentaba el escape adulterado, lo que también constituye una infracción a la normativa vigente.

Las actuaciones se llevaron adelante en el marco de los controles destinados a preservar el estado de los caminos rurales y garantizar el cumplimiento de las ordenanzas municipales.