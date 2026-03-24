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Dolores recordó a sus desaparecidos y reafirmó el Nunca Más

En el marco de la conmemoración por los 50 años del golpe de Estado de 1976, en Dolores se llevó a cabo un acto homenaje a las personas nacidas en la ciudad que fueron desaparecidas durante la última dictadura militar.

De la actividad participaron el intendente Juan Pablo García, autoridades municipales, concejales, vecinos, artistas, familiares de desaparecidos y representantes de la Comisión por la Memoria Dolores.

Durante el encuentro se destacó la creación de este espacio de homenaje, una iniciativa que fue aprobada por unanimidad en el Concejo Deliberante. El lugar busca mantener viva la memoria de quienes fueron víctimas del terrorismo de Estado y reafirmar el compromiso colectivo con la defensa de la democracia.

La jornada también invitó a la reflexión sobre la importancia de conocer la historia, cuidar las instituciones democráticas y rechazar toda forma de violencia política.

Cada 24 de marzo se renueva el llamado a mantener viva la memoria colectiva bajo una consigna que atraviesa generaciones: terrorismo de Estado, Nunca Más.

   

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Farmacia de Turno en Dolores

Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren
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