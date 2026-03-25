AVANZA LA OBRA DE RECUPERACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL EDIFICIO BARRANCOS

El intendente Juan Pablo García recorrió el avance de obra que se está realizando en el edificio Barrancos.

“Lo que durante años fue un espacio abandonado, hoy empieza a renacer como un lugar pensado para generar encuentro, inclusión y nuevas oportunidades”, dijo el Intendente Juan Pablo García.

Este proyecto propone transformar el edificio en un centro de día orientado a acompañar a madres solteras. Allí se ofrecerá un espacio seguro de cuidado para sus hijos, con el fin de que ellas puedan continuar sus estudios.