Aumentaron los combustibles entre 6% y 8% en todo el país

El ajuste responde al encarecimiento del barril de petróleo. Los precios varían según la empresa, la estación de servicio y la región.
Las principales compañías que abastecen el mercado de combustibles en la Argentina aplicaron aumentos de entre 6% y 8%, según el tipo de producto. La suba responde al incremento reciente del precio internacional del petróleo.
En los últimos días el barril de crudo Brent retrocedió a US$90, luego de haber llegado a rozar los US$120. Las empresas del sector siguen de cerca esa evolución para definir la tendencia de precios en el corto plazo.
En el mercado local existen diferencias entre estaciones de servicio y regiones, ya que cada compañía fija sus valores, debido a que el mercado funciona con valores liberados. Con los precios actuales, la nafta premium alcanza un promedio de US$1,32 por litro, por encima del valor histórico de referencia de US$1.
Los precios promedio en estaciones de servicio son los siguientes:
YPF
Nafta súper: $1.740
Nafta premium: $1.900
Gasoil común: $1.840
Gasoil premium: $1.950
Puma
Nafta súper: $1.770
Nafta premium: $2.030
Gasoil común: $1.740
Gasoil premium: $2.100
Axion
Nafta súper: $1.790
Nafta premium: $1.950
Gasoil común: $1.929
Gasoil premium: $2.059
Shell
Nafta súper: $1.815
Nafta premium: $2.050
Gasoil común: $1.860
Gasoil premium: $2.127.