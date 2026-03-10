Aumentaron los combustibles entre 6% y 8% en todo el país

El ajuste responde al encarecimiento del barril de petróleo. Los precios varían según la empresa, la estación de servicio y la región.

Las principales compañías que abastecen el mercado de combustibles en la Argentina aplicaron aumentos de entre 6% y 8%, según el tipo de producto. La suba responde al incremento reciente del precio internacional del petróleo.

En los últimos días el barril de crudo Brent retrocedió a US$90, luego de haber llegado a rozar los US$120. Las empresas del sector siguen de cerca esa evolución para definir la tendencia de precios en el corto plazo.

En el mercado local existen diferencias entre estaciones de servicio y regiones, ya que cada compañía fija sus valores, debido a que el mercado funciona con valores liberados. Con los precios actuales, la nafta premium alcanza un promedio de US$1,32 por litro, por encima del valor histórico de referencia de US$1.

Los precios promedio en estaciones de servicio son los siguientes:

YPF

Nafta súper: $1.740

Nafta premium: $1.900

Gasoil común: $1.840

Gasoil premium: $1.950

Puma

Nafta súper: $1.770

Nafta premium: $2.030

Gasoil común: $1.740

Gasoil premium: $2.100

Axion

Nafta súper: $1.790

Nafta premium: $1.950

Gasoil común: $1.929

Gasoil premium: $2.059

Shell

Nafta súper: $1.815

Nafta premium: $2.050

Gasoil común: $1.860

Gasoil premium: $2.127.