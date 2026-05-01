Tandil: realizaron cirugías ginecológicas de alta complejidad con técnicas mínimamente invasivas

Entre los procedimientos realizados se destaca una miomectomía múltiple laparoscópica en una paciente sin hijos, en la que se logró preservar el útero y su potencial reproductivo. La miomatosis uterina puede generar dolor, sangrado abundante y dificultades reproductivas, y en este caso fue tratada sin necesidad de cirugía abierta.

También se llevó a cabo una cirugía de endometriosis profunda con compromiso rectal, una patología crónica que provoca dolor intenso e infertilidad, y que en casos avanzados requiere intervenciones de alta precisión.

El tercer procedimiento fue una histerectomía laparoscópica de un útero de gran tamaño (1.290 gramos), resuelta mediante mínima invasión, evitando una cirugía convencional.

Dos de las tres intervenciones incorporaron el uso de verde de indocianina, una tecnología aplicada por primera vez en ginecología en Tandil. Se trata de un colorante fluorescente que permite visualizar con mayor precisión la irrigación de los tejidos durante la cirugía.

Entre sus aplicaciones se encuentra la identificación de estructuras clave como los uréteres, lo que incrementa la seguridad quirúrgica en procedimientos complejos.

El uso de una torre laparoscópica con sistema de fluorescencia posiciona al sanatorio dentro de un nivel tecnológico habitualmente reservado para centros de alta complejidad. Esto amplía las posibilidades de resolver cirugías complejas en la ciudad, sin necesidad de traslado de pacientes.

Ventajas de la cirugía mínimamente invasiva

A diferencia de la cirugía abierta, la laparoscopía se realiza mediante pequeñas incisiones, lo que ofrece múltiples beneficios:

Menor dolor postoperatorio

Menor sangrado

Menor riesgo de infecciones

Recuperación más rápida

Mejor resultado estético

Reintegro precoz a la vida cotidiana

Todas las pacientes fueron dadas de alta a las 24 horas, con evolución favorable y mínimo dolor.

Las cirugías estuvieron a cargo de la Dra. Ignacia Domenez y el Dr. Patricio Rosas, especialistas en cirugía ginecológica de alta complejidad certificados por la Sociedad Argentina de Cirugía Ginecológica.

Además, se destacó el trabajo coordinado del equipo de quirófano, instrumentación, enfermería y anestesia, clave para el éxito de cada intervención.

Este tipo de avances permite que pacientes de Tandil y la región accedan a tratamientos de alta complejidad sin alejarse de su entorno, con mejores resultados y tiempos de recuperación más cortos.

El Sanatorio Tandil continúa incorporando tecnología y fortaleciendo sus equipos profesionales para brindar medicina de excelencia en la ciudad.