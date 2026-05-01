Cuenta DNI: todos los descuentos del mes de mayo y cuotas sin interés con la app

Banco Provincia ofrece a través de su aplicación beneficios en farmacias y perfumerías, librerías, locales gastronómicos y Ferias y Mercados Bonaerenses. También hay días específicos para comprar y ahorrar en supermercados y se pueden acumular promociones.

Banco Provincia dio a conocer todos los beneficios y descuentos de la aplicación Cuenta DNI para el mes de mayo con un tip: se puede acumular la promo de Comercios de Barrio con otras específicas para ahorrar hasta 160.000 pesos.

El listado incluye beneficios en farmacias y perfumerías, librerías, locales gastronómicos y Ferias y Mercados Bonaerenses. También hay días específicos para comprar y ahorrar en supermercados. Además, vuelve el pago en hasta tres cuotas sin interés con tarjeta de crédito desde la app.