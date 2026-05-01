Gas, alquileres, prepagas y más: las subas que golpean a los bonaerenses

Con el inicio de mayo entran en vigencia incrementos en diversos sectores que impactarán en la inflación. Todos los detalles.

Comenzó mayo y llega con aumentos en diversos servicios que le meten presión al bolsillo del bonaerense y también a la pelea del Gobierno contra la inflación. En este contexto, los ajustes en el transporte público o cuotas de prepagas le suman a presión al costo de vida.

Colectivos

El transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá un nuevo aumento de tarifas a partir de mayo. El boleto mínimo va a tener un costo de $918,35 en provincia de Buenos Aires. Los tramos más largos van a superar los $1000. El incremento alcanzará a las líneas provinciales, es decir, aquellas numeradas a partir del 200.

En tanto, el pasaje mínimo en Ciudad de Buenos Aires, hasta tres kilómetros, pasará de $715,24 a $753,74. En tanto, el recorrido intermedio, de tres a seis kilómetros costará $837,52. De seis a doce kilómetros, ascenderá a $902,04. Los recorridos de mayor distancia llegarán a $966,61.

Gas

El Gobierno de Javier Milei aprobó nuevos aumentos en la tarifa de gas que comenzarán a regir desde este viernes 1 de mayo, en el marco del proceso de actualización del sistema energético. La normativa establece nuevos cuadros tarifarios para Metrogas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), pero también contempla un ajuste en el interior bonaerense de la mano de la prestadora Camuzzi Gas Pampeana. Estos últimos usuarios, van a tener un aumento superior a los del AMBA. De la comparativa del cuadro tarifario actual y el de mayo surge que la suba va a ser en torno al 4,3%. Para la categoría R1 el cargo fijo aumenta de $3889,24 a $4057,95 y el cargo variable un 10% (de $245,55 a $270,22). Mientras que en la R4 pasará de $26.332 a $27.474.

Luz

La Provincia habilitó la implementación de un nuevo cuadro tarifario para el suministro eléctrico y por ello las tarifas de la luz sufrirán un nuevo aumento de precios, que se hará efectivo recién el mes próximo y comenzará a vislumbrarse con las facturas de junio. Según consta en la Resolución N°222/26 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos publicada este miércoles en Boletín Oficial, el incremento rondará un 1% en promedio y se ubicará por ello bastante por debajo de las últimas cifras de la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Alquileres

Los inquilinos que hayan firmado contratos regidos por la derogada ley que regulaba al mercado de alquileres, deberán afrontar la actualización del Índice de Contratos de Locación, que marca un incremento anual de 32,05% para mayo. Los contratos celebrados del 30 de diciembre de 2023 en adelante se rigen por el “Mega DNU” 70/23 de Javier Milei, que permitió acordar libremente tanto la frecuencia como el índice. Por eso la mayoría se rige por esto y entonces lo más común pasó a ser el uso del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec cada 3 o 4 meses, aunque las partes también pueden pactar actualizaciones por ICL, CCP y otras fórmulas. Tomando como base un alquiler de $500.000, un ajuste trimestral del 7% llevaría el valor a $534.950, uno cuatrimestral de 9,3% a unos $546.600 y uno semestral de 13,5% a unos $567.500.

Combustibles

El Gobierno nacional dispuso una nueva postergación parcial de los aumentos en los impuestos a los combustibles, pero definió subas acotadas para mayo. La norma modifica el esquema vigente y establece que, para las operaciones entre el 1 y el 31 de mayo, se aplicarán incrementos en los tributos sobre naftas y gasoil. En el caso de las naftas, el ajuste será de $10,398 en el impuesto a los combustibles líquidos y de $0,637 en el impuesto al dióxido de carbono. Para el gasoil, las subas serán de $9,269, con un adicional diferencial de $5,019, y de $1,056 en el tributo ambiental.

Agua

El Gobierno nacional introdujo un límite al aumento del servicio gestionado por Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA), la empresa que llega a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense. La medida comenzará a regir a partir del mes próximo y hasta agosto. El ajuste de la tarifa será del 3% a partir del próximo mes.

Colegios privados

La Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (Aiepa) informó que desde este mes se aplicará un ajuste del 3,5% en las cuotas de los colegios privados. Según el nuevo cuadro, una escuela primaria con 100% de subvención puede cobrar hasta $ 34.030, y aquella con el 40%, hasta $ 153.860. Y para los secundarios, quedaron habilitados para cobrar hasta $ 37.520 si reciben 100% de subvención, y hasta $ 199.920 si percibe el 40%.

Prepagas

Las principales empresas de medicina prepaga definieron los nuevos valores que regirán en mayo para sus planes de salud. Las cuotas tendrán incrementos de hasta 3,4%. Con los ajustes informados por las compañías, las actualizaciones de los aranceles se ubican en línea con la inflación de marzo, que fue 3,4%. Sin embargo, algunas empresas como Osde y Galeno tendrán una suba menor. Según el plan de salud, el ajuste mensual oscilará entre 3,2% y 3,3% en mayo.

Telefonía y cable

Algunas empresas comenzaron a anticipar a sus clientes que, a partir de mayo, aplicarán un nuevo retoque de tarifas, con un incremento en torno al 3%, según el servicio y las operadoras. Esto va de la mano del último número inflacionario.