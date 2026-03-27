ANITA RODRÍGUEZ CARRO FUE LA GANADORA DEL MÉRITO DEPORTIVO

Se realizó la entrega de los premios Méritos Deportivos por la labor realizada durante el 2025. La ceremonia se desarrolló en el Polideportivo Municipal, que estaba colmado de deportistas, familiares, amigos y vecinos.

Fue Anita Rodríguez Carro la elegida como el Mérito Deportivo del año por su desempeño a lo largo del 2025 en Sóftbol.

“Nuestros deportistas son verdaderos embajadores de la ciudad. Cada vez que representan a Dolores, no solo compiten. Llevan nuestra bandera, nuestros valores, nuestra identidad. Nos representan dentro y fuera de la cancha, y eso tiene un valor enorme. Por eso, desde el primer día, tomamos una decisión: hacer del deporte una política central del Municipio.”, señaló el Intendente Juan Pablo García durante la ceremonia.

Hay que recordar que el mérito deportivo fue elegido por la prensa local y por ganadores de ediciones anteriores.

Terna por terna quiénes fueron los ganadores de los Méritos Deportivos

NEWCOM

Ternados: Noemí Daluicio – Miguel Rosales – Susana Genta

Ganadora: Susana Genta

AJEDREZ

Ternados: Marcos Echanis – Joaquín Alam – Leonardo Torena

Ganador: Joaquín Alam

ATLETISMO MASCULINO

Ternados: Benjamín Brito – Benjamín Fernández – Nicolás Rodríguez

Ganador: Benjamín Fernández

ATLETISMO FEMENINO

Ternados: Delfina Juárez – Lara Iturmendi – Maite Antonelli

Ganadora: Maite Antonelli

ATLETISMO PCD

Ternados: Leandro Disanso – Analía Barragán – Agustín Tomás Zamudio Ramírez

Ganadora: Analía Barragán

ARTES MARCIALES JUVENIL Y ADULTOS

Ternados: Bethaña Giménez – Lucio Morales – Aguirre André

Ganador: Aguirre André

ARTES MARCIALES NIÑOS

Ternados: Lara Giménez – Franchesca Valero – Ciro Figueroa

Ganador: Ciro Figueroa

AUTOMOVILISMO

Ternados: Martín Aguirre – Facundo Ríos – Facundo Espil

Ganador: Facundo Espil

BÁSQUET 1ª FEMENINO

Ternados: Alma Ledesma Díaz – Ornela Corbela – Juliana Samarati

Ganadora: Ornela Corbela

BÁSQUET 1ª MASCULINO

Ternados: Walter Farías – Juan Tonkovich – Santiago Killamet

Ganador: Walter Farías

BÁSQUET FORMATIVAS FEMENINO

Ternados: Luz Lescano – Ludmila Cabanne – Uma Lauría

Ganadora: Uma Lauría

BÁSQUET FORMATIVAS MASCULINO

Ternados: Renzo Giménez – Iván Álvarez – Benjamín Irigoyen

Ganador: Renzo Giménez

BEACH VOLEY MASCULINO

Ternados: Valentino Martínez – Juan Casañas

Ganador: Juan Casañas

VOLEY FEMENINO

Ternados: Constanza Lanzinetti – Amparo Jaurena – Mariana Suárez

Ganadora: Amparo Jaurena

VOLEY MASCULINO

Ternados: Juan Manuel Fernández – Román Leiva – Axel Mossi

Ganador: Juan Manuel Fernández

BOXEO

Ternados: César Canale – Ezequiel Moreno – Alexandría Eniz

Ganadora: Alexandría Eniz

CARRERA DE CALLE MASCULINO

Ternados: Maximiliano Uterga – Luis Márquez – Néstor Barragán – Diego Farías

Ganador: Néstor Barragán

CARRERA DE CALLE FEMENINO

Ternados: Maximiliana Cicovicci – Gisela Díaz – Lorena Casanovas – Luciana Alday

Ganadora: Lorena Casanovas

CICLISMO

Ternados: Kevin Sallago – Jonathan Ludueña – José Rodríguez

Ganador: Kevin Sallago

FUTSAL

Ternados: Santiago Michia – Walter Cellillo – Tomás Wolffe

Ganador: Tomás Wolffe

FÚTBOL FEMENINO INFERIORES

Ternados: Antonia Bonavita – Giuliana Sotelo – Ludmila Focké

Ganadora: Antonia Bonavita

FÚTBOL PCD

Ternados: Antonio Etchevest – Agustín López – Luciano Pelliza

Ganador: Luciano Pelliza

FÚTBOL INFANTIL

Ternados: Santino Concetti – Thiago Pueblas – Ian Arévalo

Ganador: Thiago Pueblas

FÚTBOL FEMENINO MAYORES

Ternados: Iris Acosta – Martina Mario – Florencia Peralta

Ganadora: Iris Acosta

FÚTBOL MASCULINO 1ª

Ternados: Ramiro Aristegui – Pablo D’Angelo – Gastón Gómez

Ganador: Gastón Gómez

FÚTBOL SENIOR

Ternados: Luis Iglesias – Marcelo Equisito – Facundo Celasco

Ganador: Marcelo Equisito

GIMNASIA ARTÍSTICA

Ternados: Juanita Fernández – Delfina Pettinari – Ailín Quintana

Ganadora: Delfina Pettinari

GOLF

Ternados: Fernando Rodríguez – Santiago Silva – Alejandro Lencina

Ganador: Santiago Silva

HOCKEY

Ternados: María Luz Rodríguez – Ema Fontana – Rosario Vincenti

Ganadora: Ema Fontana

KARTING

Ternados: Nicolás Girotti – Facundo Bachini – Claudio Chirizola

Ganador: Nicolás Girotti

NATACIÓN

Ternados: Lucía Hagen – Delfina Fossati – Marcos Echanis

Ganador: Marcos Echanis

NÁUTICA

Ternados: Belén Zárate – Marcelo Laterrade – Federico Falistoco

Ganador: Marcelo Laterrade

PÁDEL FEMENINO

Ternados: Mariela Migueles – Agustina Díaz – Sofía Salomón

Ganadora: Agustina Díaz

PÁDEL MASCULINO

Ternados: Francisco Ciancio – Isaías Lara – Nicolás Pereyra – Martín Spizzuoco

Ganador: Martín Spizzuoco

PATÍN

Ternados: Amparo García – Victoria Ortiz – Sofía Reynoso

Ganadora: Sofía Reynoso

PRUEBAS COMBINADAS

Ternados: Daniel Meckievi – Claudio Ponce – Juan Manuel Galárraga

Ganador: Claudio Ponce

RUGBY

Ternados: Santiago Frutos – Francisco Escudero – Alan Moreni

Ganador: Santiago Frutos

RURAL BIKE

Ternados: Cristian Romero – Agustín Irigoyen – María Luján Colman

Ganador: Cristian Romero

SKATE

Ternados: Gabriel Butazzo – Yanina Butazzo – Massimo Barcio

Ganadora: Yanina Butazzo

SOFTBOL ALTO RENDIMIENTO

Ternados: Anita Rodríguez Carro – Roberto Battaglia – Thiago Peppe

Ganadora: Anita Rodríguez Carro

SOFTBOL FORMATIVO MASCULINO

Ternados: Agustín Fernández – Juan Segundo Franco Cieutat – Santino Bernardini

Ganador: Juan Segundo Franco Cieutat

SOFTBOL FORMATIVO FEMENINO

Ternados: Pilar Battistoni – Juana Battaglia – Martina Equisito

Ganadora: Martina Equisito

TENIS JUVENILES

Ternados: Felipe Sachella – Juan Esteban Merino – Joaquín de la Cruz

Ganador: Joaquín de la Cruz

TENIS ADULTOS MASCULINO

Ternados: Leandro Bordeu – Guillermo Laborde – Daniel Gutiérrez

Ganador: Leandro Bordeu

TENIS ADULTOS DAMAS

Ternados: Claudia Ciancio – Agustina Díaz – Natalia Cornaglia

Ganadora: Claudia Ciancio

TRAIL RUNNING MASCULINO

Ternados: Ciro Cárdenas – Diego Oliver – Aníbal Machado

Ganador: Ciro Cárdenas

TRAIL RUNNING FEMENINO

Ternados: Felicitas Miribuk – Isabel Chávez – Rosario Gopar

Ganadora: Isabel Chávez

ULTRA TRAIL MASCULINO

Ternados: Nazareno Fonollosa – Federico Isaac Nimer – Agustín Carricaburu

Ganador: Agustín Carricaburu

ULTRA MARATÓN MASCULINO

Ternados: Gustavo Cuervo – Mauricio Balbis – Pablo Cejas

Ganador: Gustavo Cuervo

ULTRA MARATÓN FEMENINO

Ternados: Yéssica Montoya – Romina Monroy – Ana Roncoroni

Ganadora: Yéssica Montoya