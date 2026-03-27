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ANITA RODRÍGUEZ CARRO FUE LA GANADORA DEL MÉRITO DEPORTIVO

Se realizó la entrega de los premios Méritos Deportivos por la labor realizada durante el 2025. La ceremonia se desarrolló en el Polideportivo Municipal, que estaba colmado de deportistas, familiares, amigos y vecinos.

Fue Anita Rodríguez Carro la elegida como el Mérito Deportivo del año por su desempeño a lo largo del 2025 en Sóftbol.

“Nuestros deportistas son verdaderos embajadores de la ciudad. Cada vez que representan a Dolores, no solo compiten. Llevan nuestra bandera, nuestros valores, nuestra identidad. Nos representan dentro y fuera de la cancha, y eso tiene un valor enorme. Por eso, desde el primer día, tomamos una decisión: hacer del deporte una política central del Municipio.”, señaló el Intendente Juan Pablo García durante la ceremonia.

Hay que recordar que el mérito deportivo fue elegido por la prensa local y por ganadores de ediciones anteriores.

Terna por terna quiénes fueron los ganadores de los Méritos Deportivos

NEWCOM
Ternados: Noemí Daluicio – Miguel Rosales – Susana Genta
Ganadora: Susana Genta

AJEDREZ
Ternados: Marcos Echanis – Joaquín Alam – Leonardo Torena
Ganador: Joaquín Alam

ATLETISMO MASCULINO
Ternados: Benjamín Brito – Benjamín Fernández – Nicolás Rodríguez
Ganador: Benjamín Fernández

ATLETISMO FEMENINO
Ternados: Delfina Juárez – Lara Iturmendi – Maite Antonelli
Ganadora: Maite Antonelli

ATLETISMO PCD
Ternados: Leandro Disanso – Analía Barragán – Agustín Tomás Zamudio Ramírez
Ganadora: Analía Barragán

ARTES MARCIALES JUVENIL Y ADULTOS
Ternados: Bethaña Giménez – Lucio Morales – Aguirre André
Ganador: Aguirre André

ARTES MARCIALES NIÑOS
Ternados: Lara Giménez – Franchesca Valero – Ciro Figueroa
Ganador: Ciro Figueroa

AUTOMOVILISMO
Ternados: Martín Aguirre – Facundo Ríos – Facundo Espil
Ganador: Facundo Espil

BÁSQUET 1ª FEMENINO
Ternados: Alma Ledesma Díaz – Ornela Corbela – Juliana Samarati
Ganadora: Ornela Corbela

BÁSQUET 1ª MASCULINO
Ternados: Walter Farías – Juan Tonkovich – Santiago Killamet
Ganador: Walter Farías

BÁSQUET FORMATIVAS FEMENINO
Ternados: Luz Lescano – Ludmila Cabanne – Uma Lauría
Ganadora: Uma Lauría

BÁSQUET FORMATIVAS MASCULINO
Ternados: Renzo Giménez – Iván Álvarez – Benjamín Irigoyen
Ganador: Renzo Giménez

BEACH VOLEY MASCULINO
Ternados: Valentino Martínez – Juan Casañas
Ganador: Juan Casañas

VOLEY FEMENINO
Ternados: Constanza Lanzinetti – Amparo Jaurena – Mariana Suárez
Ganadora: Amparo Jaurena

VOLEY MASCULINO
Ternados: Juan Manuel Fernández – Román Leiva – Axel Mossi
Ganador: Juan Manuel Fernández

BOXEO
Ternados: César Canale – Ezequiel Moreno – Alexandría Eniz
Ganadora: Alexandría Eniz

CARRERA DE CALLE MASCULINO
Ternados: Maximiliano Uterga – Luis Márquez – Néstor Barragán – Diego Farías
Ganador: Néstor Barragán

CARRERA DE CALLE FEMENINO
Ternados: Maximiliana Cicovicci – Gisela Díaz – Lorena Casanovas – Luciana Alday
Ganadora: Lorena Casanovas

CICLISMO
Ternados: Kevin Sallago – Jonathan Ludueña – José Rodríguez
Ganador: Kevin Sallago

FUTSAL
Ternados: Santiago Michia – Walter Cellillo – Tomás Wolffe
Ganador: Tomás Wolffe

FÚTBOL FEMENINO INFERIORES
Ternados: Antonia Bonavita – Giuliana Sotelo – Ludmila Focké
Ganadora: Antonia Bonavita

FÚTBOL PCD
Ternados: Antonio Etchevest – Agustín López – Luciano Pelliza
Ganador: Luciano Pelliza

FÚTBOL INFANTIL
Ternados: Santino Concetti – Thiago Pueblas – Ian Arévalo
Ganador: Thiago Pueblas

FÚTBOL FEMENINO MAYORES
Ternados: Iris Acosta – Martina Mario – Florencia Peralta
Ganadora: Iris Acosta

FÚTBOL MASCULINO 1ª
Ternados: Ramiro Aristegui – Pablo D’Angelo – Gastón Gómez
Ganador: Gastón Gómez

FÚTBOL SENIOR
Ternados: Luis Iglesias – Marcelo Equisito – Facundo Celasco
Ganador: Marcelo Equisito

GIMNASIA ARTÍSTICA
Ternados: Juanita Fernández – Delfina Pettinari – Ailín Quintana
Ganadora: Delfina Pettinari

GOLF
Ternados: Fernando Rodríguez – Santiago Silva – Alejandro Lencina
Ganador: Santiago Silva

HOCKEY
Ternados: María Luz Rodríguez – Ema Fontana – Rosario Vincenti
Ganadora: Ema Fontana

KARTING
Ternados: Nicolás Girotti – Facundo Bachini – Claudio Chirizola
Ganador: Nicolás Girotti

NATACIÓN
Ternados: Lucía Hagen – Delfina Fossati – Marcos Echanis
Ganador: Marcos Echanis

NÁUTICA
Ternados: Belén Zárate – Marcelo Laterrade – Federico Falistoco
Ganador: Marcelo Laterrade

PÁDEL FEMENINO
Ternados: Mariela Migueles – Agustina Díaz – Sofía Salomón
Ganadora: Agustina Díaz

PÁDEL MASCULINO
Ternados: Francisco Ciancio – Isaías Lara – Nicolás Pereyra – Martín Spizzuoco
Ganador: Martín Spizzuoco

PATÍN
Ternados: Amparo García – Victoria Ortiz – Sofía Reynoso
Ganadora: Sofía Reynoso

PRUEBAS COMBINADAS
Ternados: Daniel Meckievi – Claudio Ponce – Juan Manuel Galárraga
Ganador: Claudio Ponce

RUGBY
Ternados: Santiago Frutos – Francisco Escudero – Alan Moreni
Ganador: Santiago Frutos

RURAL BIKE
Ternados: Cristian Romero – Agustín Irigoyen – María Luján Colman
Ganador: Cristian Romero

SKATE
Ternados: Gabriel Butazzo – Yanina Butazzo – Massimo Barcio
Ganadora: Yanina Butazzo

SOFTBOL ALTO RENDIMIENTO
Ternados: Anita Rodríguez Carro – Roberto Battaglia – Thiago Peppe
Ganadora: Anita Rodríguez Carro

SOFTBOL FORMATIVO MASCULINO
Ternados: Agustín Fernández – Juan Segundo Franco Cieutat – Santino Bernardini
Ganador: Juan Segundo Franco Cieutat

SOFTBOL FORMATIVO FEMENINO
Ternados: Pilar Battistoni – Juana Battaglia – Martina Equisito
Ganadora: Martina Equisito

TENIS JUVENILES
Ternados: Felipe Sachella – Juan Esteban Merino – Joaquín de la Cruz
Ganador: Joaquín de la Cruz

TENIS ADULTOS MASCULINO
Ternados: Leandro Bordeu – Guillermo Laborde – Daniel Gutiérrez
Ganador: Leandro Bordeu

TENIS ADULTOS DAMAS
Ternados: Claudia Ciancio – Agustina Díaz – Natalia Cornaglia
Ganadora: Claudia Ciancio

TRAIL RUNNING MASCULINO
Ternados: Ciro Cárdenas – Diego Oliver – Aníbal Machado
Ganador: Ciro Cárdenas

TRAIL RUNNING FEMENINO
Ternados: Felicitas Miribuk – Isabel Chávez – Rosario Gopar
Ganadora: Isabel Chávez

ULTRA TRAIL MASCULINO
Ternados: Nazareno Fonollosa – Federico Isaac Nimer – Agustín Carricaburu
Ganador: Agustín Carricaburu

ULTRA MARATÓN MASCULINO
Ternados: Gustavo Cuervo – Mauricio Balbis – Pablo Cejas
Ganador: Gustavo Cuervo

ULTRA MARATÓN FEMENINO
Ternados: Yéssica Montoya – Romina Monroy – Ana Roncoroni
Ganadora: Yéssica Montoya

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