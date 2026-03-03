40 anuncios de Juan Pablo García en la Apertura de Sesiones: inicia la obra del Autódromo, nuevas viviendas, financiamiento para agua y cloacas, más inversión en seguridad y salud, y finalización del Microestadio

En la Apertura de Sesiones Ordinarias 2026, el Intendente Juan Pablo García presentó 40 anuncios que consolidan una agenda centrada en vivienda, infraestructura básica, seguridad, salud y obras estratégicas para el desarrollo urbano de Dolores.

“Somos la gestión que terminó con la grieta en Dolores”, afirmó el jefe comunal al iniciar su discurso ante el Concejo Deliberante y la comunidad: “Nuestros objetivos de todos los días son ordenar las cuentas, priorizar el gasto y poner los recursos donde tienen que estar. Ese orden es el que hoy nos permite hacer, planificar y proyectar”.

Uno de los anuncios destacados fue que este año comenzará la obra del Autódromo, un proyecto de gran escala que apunta a posicionar a Dolores en el calendario deportivo nacional y potenciar el turismo y la actividad económica local.

En materia habitacional, se anunció la construcción de 46 nuevas viviendas que se suman a las ya entregadas, y la ampliación del programa Mi Hogar, fortaleciendo el acceso al suelo con transparencia y reglas claras para las familias dolorenses.

En infraestructura básica, se confirmó la gestión de financiamiento para obras de agua y cloacas en distintos barrios, una inversión clave para mejorar la calidad de vida y acompañar el crecimiento ordenado de la ciudad. También se anunció la captación de seis nuevos pozos en Lomas de Roldán para incorporar mayor caudal a la red y optimizar el servicio. Además, se confirmó el avance de la obra del acueducto de Ayacucho, que permitirá mejorar las condiciones del agua en Dolores.

En seguridad, se incorporarán 50 nuevas cámaras de monitoreo, multiplicando por siete el sistema respecto al inicio de la gestión, junto con nuevas herramientas normativas para fortalecer la prevención y la convivencia urbana.

En salud, se completará la digitalización total de la Historia Clínica en el Hospital y su integración a todos los CAPS durante el primer semestre de 2026. Para ello se incorporarán 30 computadoras gestionadas ante el BID y se creará un programa de Gestión Hospitalaria, con el objetivo de modernizar el sistema y mejorar la calidad de atención.

También se confirmó la finalización del Estadio Cubierto Ciudad de Dolores (Microestadio) y la mejora integral de la iluminación del Parque Libres del Sur, fortaleciendo el uso recreativo y la seguridad en uno de los espacios públicos más importantes de la ciudad.

En el plano social, se anunció la recuperación del Hogar Barrancos como centro de día, un espacio destinado a acompañar a madres que estudian, brindando cuidado y contención para sus hijos.

El Intendente confirmó además que se promoverán incentivos para la radicación de empresas en la ciudad, a través del Programa “Invertí en Dolores”.

Un capítulo central del discurso fue la convocatoria al Plan Estratégico de Dolores. Por primera vez en la historia local, un Intendente convoca formalmente a instituciones, sector privado, oposición y comunidad a planificar el futuro: “Estamos construyendo conscientemente otro tipo de liderazgo político. Una forma de gobernar que explica, que escucha y que convoca. Que pone a la ciudad por encima de los nombres y de los tiempos electorales”.

Enumeración completa de los 40 anuncios:

1. Creación del Centro de Producción y Educación Cultural terciaria.

2. Creación del Centro de Innovación Tecnológica.

3. Inicio de obra del Playón del Polideportivo.

4. Creación de cancha de sóftbol.

5. Finalización del Estadio Cubierto Ciudad de Dolores.

6. Inauguración del Kartódromo.

7. Obra de gas natural para el Parque Termal.

8. Ronda de negocios para inversiones en Termas.

9. Gas natural al Parque Industrial.

10. Programa “Invertí en Dolores”.

11. Incorporación de tecnología e instrumentos para Juventud.

12. Equipamiento para streaming juvenil.

13. Incorporación de 50 nuevas cámaras de seguridad.

14. Nueva ordenanza de responsabilidad ante accidentes de tránsito.

15. Ordenanza integral de tránsito de camiones.

16. Implementación plena de ordenanza de tránsito y ruidos molestos.

17. Levantamiento de autos abandonados en la vía pública.

18. Continuidad de obras de cordón cuneta y asfalto.

19. Gestión de financiamiento para agua y cloacas.

20. Captación de seis nuevos pozos de ABSA en Lomas de Roldán.

21. Renovación integral de cartelería urbana.

22. Plan de Forestación en barrios.

23. Mejora de iluminación en Parque Libres del Sur.

24. Continuidad de arreglo, fresado y estabilizado de calles.

25. Puesta en valor del edificio Barrancos como centro de día.

26. Ampliación del programa Mi Hogar.

27. Construcción de 46 nuevas viviendas.

28. Historia Clínica Digital 100% en el Hospital.

29. Integración digital de todos los CAPS.

30. Incorporación de 30 computadoras para el sistema de salud.

31. Creación del programa de Gestión Hospitalaria.

32. Puesta en valor de la Escuela de Cerámica.

33. Creación del Museo del Inmigrante.

34. Restauración integral del Teatro Unione.

35. Puesta en valor de la Pirámide de Plaza Castelli.

36. Creación del Monumento a Juan Vucetich.

37. Declaración de frentes históricos como patrimonio arquitectónico.

38. Recuperación del Cine Gloria.

39. Lanzamiento del evento cultural “Dolores Moda”.

40. Convocatoria al Plan Estratégico participativo.