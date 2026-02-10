SIGUEN LOS CONTROLES: NUEVAS MOTOCICLETAS SECUESTRADAS EN DOLORES

En el marco de los operativos de control de tránsito que se desarrollan en distintos puntos de la ciudad, durante las últimas horas se procedió al secuestro de mas motocicletas en Dolores.

Durante los controles, se constató que los rodados carecían de la documentación obligatoria y presentaban diversas irregularidades, entre ellas: ausencia de patente, falta de cachas y luces, escape adulterado y conductores sin licencia de conducir.

Ante estas infracciones, se labraron las actas correspondientes y se dispuso el secuestro de las motocicletas.