Penitenciarios, dos de ellos oriundos de Dolores, asistieron a un conductor accidentado en la ruta 2

BUEN GESTO SOLIDARIO DE TRES PENITENCIARIOS DE LA ALCAIDÍA BATÁN

Tres agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) asistieron este miércoles a un hombre que despistó con su auto en la Ruta Provincial 2, a la altura de la localidad de Coronel Vidal.

Los funcionarios que se desempeñan en el área de Vigilancia y Tratamiento de la Alcaidía Penitenciaria Batán regresaban a sus domicilios, luego de cumplir con la jornada laboral, cuando no dudaron en detener la marcha para ayudar a un automovilista que colisionó tras, al parecer, quedarse dormido.

El adjutor Alan Arrigonis, el sargento ayudante Agustín Mapelli y el sargento Andrés Cutta, circulaban desde Mar del Plata con sentido hacia Buenos Aires cuando divisaron un Nissan modelo Kicks a toda velocidad que se cruzó intempestivamente desde el carril rápido hacia la banquina, perdiendo el control.

Cuando observaron que el vehículo embistió un cartel, los penitenciarios descendieron del auto en el que viajaban y corrieron a auxiliar al ocupante que quedó atrapado, luego de que se accionaran los airbags.

“La ley de las rutas, y nuestro lema como personas que las transitamos permanentemente, es siempre frenar ante un incidente y colaborar, porque nunca sabemos cuando puede tocarnos a nosotros”, declaró el agente Mapelli.

Dando cumplimiento a esa premisa, ayudaron al hombre que se encontraba en estado de shock y comprobaron sus signos vitales. Tras corroborar que el damnificado no presentaba lesiones severas, solicitaron la intervención del Departamento Vial de Coronel Vidal y se quedaron en el lugar hasta la llegada de la Policía.

Finalmente, la víctima de aproximadamente 77 años pudo arribar al hospital de Coronel Vidal por sus propios medios.

Desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, la Jefatura del SPB y la Alcaidía Batán reconocieron el profesionalismo de los penitenciarios, quienes accionaron de forma rápida y acertada.