Mañana finaliza con un gran cierre el Torneo Interclubes: un éxito deportivo en la ciudad

Con una gran participación y un excelente marco deportivo, se viene desarrollando en la ciudad el Torneo Interclubes, organizado por el Municipio a través de la Secretaría de Deportes.

Durante toda la semana, los clubes fueron escenario de un evento que promueve la competencia sana, el encuentro y la pasión por el deporte. El certamen reúne a múltiples disciplinas y categorías, consolidándose como un evento deportivo de gran relevancia local.

El torneo contempla la participación en básquet, vóley, beach vóley, natación, atletismo, canotaje, kayak, pádel, tenis, golf, ajedrez, truco, mus, burako, tejo, newcom y bochas. Muchas de estas disciplinas están organizadas en categorías sub 35, sub 50 y mayores de 50 años, promoviendo la inclusión y la participación en todas las edades.

Mañana viernes 27, a partir de las 19:00 horas en la plaza Castelli, culminará con una carrera de calle de 5 kilómetros como ultima competencia. Además, se realizará la premiación al club que acumule la mayor cantidad de puntos a lo largo de la semana, consagrándose campeón del certamen. El cierre será bien festivo con el show en vivo del Grupo La Ida.

Desde el Municipio destacaron que este torneo forma parte del acompañamiento permanente a las distintas disciplinas deportivas que se desarrollan en la ciudad, entendiendo al deporte como una herramienta fundamental de inclusión, encuentro y participación comunitaria.