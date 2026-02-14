“LOS TOTORA”, COMPARSAS Y CARNAVAL TRADICIONAL PARA DISFRUTAR EL ÚLTIMO FIN DE SEMANA DE CARNAVAL DEL SOL

Continúa el Carnaval de Sol, con una gran propuesta que van a disfrutar los dolorenses y miles de turistas que llegarán a Dolores durante el fin de semana extra largo.

Hoy a partir de las 21:30 en el Corsódromo Antú Kawin, pasarán las comparsas Sayén (Sarmiento), Kuyén (Independiente) y Sheg Yenù (Ever Ready).

Mañana sábado, las actividades comienzan temprano desde las 18:00 con el Carnaval Infantil y a las 20.30 elección de la nueva Reina, para luego dar pasó al desfile de las tres comparsas Sheg Yenú, Sayén y Kuyen.

El domingo, con entrada gratuita Dolores vivirá otra noche del Carnaval tradicional con la participación de “A Destiempo Juniors”, Colonia de Adultos, Candombe La Negri, La Ñata, La Resistencia, Samba con Yoha, La Batru, Zakate Las Ganas y el cierre musical con el grupo “La Ida”.

El lunes será la última noche con el paso por la pasarela de Kuyén, Sheg Yenú y Sayén, cerrando esta edición con el gran show de “Los Totora”.