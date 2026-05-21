INCIDENTE EN SUPERMERCADO DE DOLORES: DETECTAN A DOS PERSONAS CON PRODUCTOS SIN ABONAR

Un episodio ocurrido este jueves en un supermercado ubicado en Mitre y Alem generó momentos de tensión cuando dos personas fueron retenidas tras ser advertidas por personal del lugar. A través de las cámaras de seguridad se detectó que una pareja habría tomado distintos productos sin abonarlos al momento de salir.
Ante esta situación, gente del Súper intervino y lograron recuperar entre sus pertenencias varios artículos, entre ellos tres perfumes.
En el lugar también quedó secuestrada una moto en la que se movilizaban. Las actuaciones correspondientes quedaron a disposición de la Justicia, que continuará con las diligencias de rigor.