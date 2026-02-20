CON UNA NUEVA JORNADA DE FIRMA DE ESCRITURAS, DOLORES SIGUE AVANZANDO EN LA REGULARIZACIÓN DOMINIAL

El Intendente Juan Pablo García encabezó una nueva jornada de firma de escrituras en Dolores, en el marco del Programa Mi Escritura, Mi Casa, que se lleva adelante a partir del trabajo articulado entre el Municipio y la Escribanía General de Gobierno.

Durante esta jornada se firmaron un total de 134 escrituras, distribuidas de la siguiente manera:

• 48 escrituras correspondientes al Instituto de la Vivienda.

• 70 escrituras en el marco de la Ley 10.830.

• 15 escrituras bajo la Ley 24.320.

• 1 escritura de incorporación al dominio municipal de inmuebles fiscales.

“Llevar adelante gestiones que den tranquilidad y estabilidad a los vecinos es lo mejor que podemos hacer desde el gobierno municipal”, afirmo el Intendente y agregó: ” Hay familias que esperan años este momento y todos sabemos que el sueño de la casa propia recién se completa cuando se tiene la escritura en mano”.

Estas acciones representan un paso fundamental para que más familias puedan avanzar hacia la seguridad jurídica de sus hogares, consolidando derechos y brindando mayor tranquilidad a cada vecino.

Desde el Municipio de Dolores, agradecieron la colaboración y la asistencia constante brindada por la escribana Cora Barreto, por la Escribana Delegada de la Escribanía General de Gobierno, Carolina Hadrowa, y por todo su equipo de trabajo, cuyo compromiso resulta clave para continuar avanzando en este proceso.