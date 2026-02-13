CON PEDIDO DE PUBLICACION

URGENTE | DENUNCIA POR USO PARTICULAR DE VEHÍCULOS MUNICIPALES Y DAÑO AL PATRIMONIO PÚBLICO

La coordinadora de La Libertad Avanza en Dolores, Milena Suárez, presentó una denuncia administrativa formal contra el intendente Juan Pablo García por el uso indebido de vehículos del patrimonio municipal para fines personales y políticos, financiados con el dinero de los contribuyentes.

La denuncia se sustenta en registros fotográficos con patentes visibles que muestran unidades oficiales estacionadas en domicilios particulares, utilizadas para traslados recreativos y logística familiar, fuera de toda función de servicio. Además, varios de esos vehículos presentan daños y choques, evidenciando un uso irresponsable y un claro perjuicio al erario público.

Mientras se declama austeridad, los recursos del Estado se usan como privilegios de la casta.

Se solicitó la entrega inmediata de registros de GPS, misiones oficiales, autorizaciones de pernocte, seguros y expedientes por siniestros, y la instrucción urgente de sumarios administrativos para determinar responsabilidades y sanciones.

“Los bienes públicos no son propiedad de los funcionarios. Cada peso malgastado es un robo al vecino. Se terminó la impunidad”, afirmó Suárez.