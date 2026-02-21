APREHENDEN A UN HOMBRE ARMADO EN INMEDIACIONES DEL ACA DOLORES

Un procedimiento policial se desarrolló en las últimas horas en inmediaciones del Automóvil Club Argentino (ACA) de Dolores, ubicado en la intersección de calle Selva y Ruta 2, donde un hombre fue detenido tras ser sorprendido con un arma de fuego.

El operativo se inició a partir de un alerta que advertía sobre la presencia de una persona manipulando un arma en el lugar.

Al arribar, los efectivos constataron que se trataba de un individuo de 59 años domiciliado en Tigre que se desplazaba en moto y tenía en su poder una pistola calibre 9 milímetros.

Si bien el arma no registraba impedimentos legales ni pedido de secuestro, el sujeto no contaba con la documentación habilitante para portar este tipo de armamento en la vía pública.

Ante esta situación, los uniformados procedieron a su aprehensión y al secuestro del arma, quedando el hombre a disposición de la Justicia bajo la carátula de “Portación ilegal de arma de guerra”.