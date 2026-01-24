MUNICIPIO EN ACCIÓN: CON RECURSOS PROPIOS, SIGUEN LAS OBRAS DE BACHEO, MEJORADO Y DESAGÜES EN LA CIUDAD

La Municipalidad de Dolores continúa desarrollando un intenso trabajo a través del área de Obras Públicas, con el objetivo de mantener una ciudad más limpia, ordenada y en mejores condiciones para todos los vecinos.

Se llevan adelante distintas tareas en diversos puntos de la ciudad, optimizando los recursos disponibles y dando respuesta a temas críticos.

Durante la última semana se realizaron trabajos de fresado en el barrio Autoconstrucción, continuando luego en las calles Arenales y Stella Maris. Estas tareas consisten en la colocación de material fresado en sectores donde el pavimento se encontraba deteriorado, agrietado o fisurado, mejorando significativamente la transitabilidad y la seguridad vehicular.

Asimismo, se llevaron a cabo trabajos de zanjeo y limpieza de conductos sobre calle Wallace, con el fin de favorecer el correcto escurrimiento del agua y prevenir anegamientos.

En paralelo, se ejecutaron tareas de bacheo en las calles Chascomús y Brandsen, reparando sectores que presentaban deterioro y contribuyendo al mantenimiento de la infraestructura vial.

También se realizaron trabajos de limpieza de desagües en distintos puntos de la ciudad, una acción fundamental para evitar inconvenientes cada vez que se registran lluvias intensas.