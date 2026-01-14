Mano dura en las rutas: Transporte inhabilitó a un conductor tras un siniestro en la Ruta 11

El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires dispuso la inhabilitación preventiva de un conductor involucrado en un choque ocurrido sobre la Ruta Provincial N°11. La medida se adoptó tras un trabajo articulado con AUBASA y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, y se enmarca en la política de control estricto y tolerancia cero frente a conductas que ponen en riesgo la seguridad vial.

El hecho se produjo el 10 de enero, a la altura del kilómetro 242 de la Ruta Provincial N°11, sentido ascendente, cuando por causas que aún se encuentran bajo investigación se registró una colisión por alcance entre dos vehículos, una camioneta Volkswagen Amarok y un automóvil Ford Fiesta. Como consecuencia del siniestro no hubo personas lesionadas, aunque sí se constataron daños materiales.

Cabe destacar que minutos antes del siniestro, el conductor de la camioneta había sido infraccionado en el marco de controles viales realizados de manera conjunta por la Agencia Nacional de Seguridad Vial y AUBASA. A pesar de haber sido advertido y sancionado, continuó circulando, y posteriormente se produjo el choque.

Tras la intervención de los servicios de emergencia y los organismos de control, y a partir del cruce de información entre las distintas áreas competentes, el Juzgado Administrativo de Infracciones de Tránsito Provincial de Dolores resolvió la inhabilitación preventiva del conductor M. N. Méndez, en el marco de una sentencia contravencional, conforme a lo establecido por la Ley Provincial de Tránsito N°13.927.

La medida comenzó a regir el 12 de enero de 2026 y tiene como objetivo resguardar la seguridad de quienes circulan por las rutas bonaerenses, prevenir nuevas conductas de riesgo y garantizar el cumplimiento efectivo de la normativa vigente.

En ese contexto, el ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, afirmó: “No vamos a mirar para otro lado frente a hechos que ponen en peligro vidas. Cada siniestro se investiga y cada infracción tiene consecuencias. La inhabilitación preventiva es una herramienta clave para sacar de la ruta a quienes conducen de manera irresponsable y para cuidar a las familias bonaerenses”.

Y agregó: “El mensaje es claro: quien no respeta las normas, no puede seguir conduciendo. Vamos a ser inflexibles con las conductas peligrosas, porque detrás de cada maniobra irresponsable hay personas, familias y vidas que debemos proteger. El Estado está presente y actúa con firmeza”.

Desde el Ministerio de Transporte remarcaron además la importancia del trabajo conjunto con AUBASA y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que permite actuar con rapidez, fortalecer los controles y aplicar sanciones concretas ante situaciones que atentan contra la seguridad vial.

Estas acciones forman parte de una política sostenida de fiscalización, prevención y presencia del Estado en las rutas, con el objetivo de reducir la siniestralidad vial y promover una conducción responsable en todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires.