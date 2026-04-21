Casi 8.000 migrantes murieron en rutas irregulares en 2025, según la OIM

Más del 40% falleció en trayectos hacia Europa. El Mediterráneo central volvió a ser la ruta más letal y crecen los flujos desde Asia hacia el continente europeo.

GINEBRA, Suiza.- Casi 8.000 migrantes murieron en 2025 en rutas irregulares en todo el mundo. Más del 40% de las víctimas intentaba llegar a Europa, según la evaluación anual de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

El Mediterráneo central volvió a concentrar la mayor cantidad de muertes, con 1.330 víctimas. Le siguieron los cruces entre Afganistán e Irán, con 1.323 fallecidos, y la ruta atlántica desde África occidental hacia las Islas Canarias, con 1.172.

En otras rutas hacia Europa, la OIM registró 484 muertes en el Mediterráneo occidental y 374 en el Mediterráneo oriental, que incluye accesos hacia Grecia, Chipre y Bulgaria.

Fuera de Europa, la ruta utilizada por refugiados rohinyás para salir de Myanmar y atravesar el mar de Andamán y el golfo de Bengala dejó 860 víctimas. Fue el registro más alto para ese corredor.

Pese a estos números, la OIM advirtió que las cifras pueden estar subestimadas. La organización identificó otras 1.500 muertes que no pudieron verificarse por falta de información o dificultades de acceso a los datos.

En comparación con 2024, el Mediterráneo central registró una caída del 27% en las muertes, mientras que el corredor entre Afganistán e Irán también mostró un leve descenso. En cambio, el Mediterráneo oriental tuvo un aumento del 91%.

En paralelo, los flujos migratorios hacia Europa cambiaron de origen. Las personas procedentes de Asia Pacífico representaron el 30% de las llegadas irregulares en 2025, frente al 20% del año anterior. En total, más de 47.000 migrantes de esa región ingresaron por tierra y mar.

Bangladesh, Afganistán, Irán y Pakistán concentraron la mayoría de esos movimientos. Solo Bangladesh explicó el 52% de las llegadas desde Asia.

La OIM estima que al menos 340.000 familiares resultaron afectados por la muerte de migrantes en estas rutas.

El organismo advirtió que, aunque en algunas regiones bajaron las llegadas, las rutas no desaparecen sino que se modifican. Los trayectos, señaló, son cada vez más largos y riesgosos.