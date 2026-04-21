Milei manda este miércoles la reforma electoral al Congreso

Así lo anunció el propio Presidente de la Nación desde Israel, haciendo especial hincapié en la eliminación de las PASO.

Antes de partir de vuelta hacia la Argentina desde Israel, el presidente Javier Milei anunció este martes el envío de la reforma electoral al Congreso de la Nación.

“Mañana enviamos la reforma electoral al Congreso”, proclamó el titular del Poder Ejecutivo. La norma, tal cual anticipó Milei, elimina las PASO, cambia el financiamiento y establece “ficha limpia”.

“Basta de obligar a los argentinos a pagar internas de la casta”, planteó el mandatario al destacar la eliminación de las PASO.

“Cambiamos el financiamiento: se termina la política viviendo de tu bolsillo”, agregó Milei, que sobre ficha limpia planteó: “los corruptos AFUERA para siempre”.

El posteo de Milei concluye sentenciando que “se acabó la impunidad. Se acabó la joda”, y cierra con su tradicional “Viva la libertad carajo…!!”.

Cabe recordar que el Gobierno pensaba originalmente mandar la reforma electoral en extraordinarias, cosa que finalmente no hizo.

El anuncio del Presidente se da justamente después de que dentro del propio oficialismo se escucharan voces admitiendo las dificultades para avanzar con esta iniciativa. Los propios sectores dialoguistas no parecen dispuestos a secundar esta vez al Gobierno al menos con la derogación de las PASO.

Desde Unión por la Patria también se escucharon voces críticas. En redes, el diputado Sebastián Galmarini le salió al cruce al Presidente: “Javier: es una chantada más! Deja de pavear. Hay temas urgentes para resolver!”, posteó en la red social X.

“Las reformas electorales no te benefician. Los que cambian, y ahora no te eligen son los argentinos -continuó-. ¿Ahora querés eliminar las PASO para dividir a la oposición? Pero además, no decís cómo se va a seleccionar los candidatos de los partidos. ¿Es tu dedo?”.

Galmarini le recordó al Presidente que “hace un año no querías la BUP con botón de voto con lista completa, ni unificar las listas provinciales y municipales con la nacional para dividir las elecciones. ¿Ahora querés alentar el arrastre? Otra contradicción que solo busca beneficios propios”.

Y concluyó: “La última gran avivada fue agregar ficha limpia para apretar al Pro y tratar de sumarlo a tu reelección que está tambaleando…”.