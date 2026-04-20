Garrafas: el Gobierno fija un reintegro de $9.593 y cambia el sistema de subsidios

La ayuda será por compra y se acreditará en cuentas o billeteras. Exige inscripción previa en un nuevo registro oficial.

El Gobierno nacional estableció en $9.593 el reintegro por cada garrafa de gas licuado de petróleo (GLP) de 10 kilos para los usuarios que se inscriban en el nuevo registro oficial. El beneficio se otorgará bajo un esquema de subsidios focalizados y se acreditará en cuentas bancarias o billeteras virtuales interoperables.

La medida fue oficializada este lunes mediante la Disposición 1/2026 de la Subsecretaría de Eficiencia e Información Energética del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial.

El esquema prevé una cobertura diferenciada según la época del año. Entre el 1° de abril y el 30 de septiembre, el Estado reconocerá hasta dos garrafas mensuales por hogar. El resto del año, el subsidio alcanzará a una unidad por mes.

El nuevo régimen, denominado Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), reemplaza al Programa Hogar y cambia la modalidad de asistencia. En lugar de un pago anticipado, el beneficio se aplicará como reintegro luego de la compra.

Para acceder, los usuarios deberán inscribirse en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF) a través de la web oficial. Una vez registrados, podrán realizar la compra de la garrafa y recibir el reintegro correspondiente en su cuenta.

El Banco Nación será el encargado de implementar las herramientas digitales para canalizar los pagos. A su vez, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aportará los datos de ingresos de los hogares para evaluar cada solicitud.

La normativa también establece que el monto del subsidio podrá ajustarse en función de la evolución del precio del butano y otros costos asociados al abastecimiento.