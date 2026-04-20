Desde que asumió Milei, los servicios aumentaron 667% en el AMBA

Informe de la UBA y el CONICET

En el Área Metropolitana de Buenos Aires el agua, la luz, el gas natural y el transporte público tuvieron incrementos muy por encima de la inflación general.

Los datos confirman lo que miles de familias de la Ciudad de Buenos Aires y del Conurbano viven a diario: pagar las cuentas cada vez cuesta más. Así lo marca la Canasta de Servicios Públicos realizada por la UBA y el Conicet, que determinó que en abril una familia tipo del AMBA necesitó $212.694 para pagar luz, agua, gas y transporte. El número aumentó en promedio 667% desde diciembre de 2023, cuando Javier Milei llegó al poder.

INFORME-IIEP-ABRIL-2026

Si bien en abril la canasta de servicios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) retrocedió un 0,4% con respecto a Marzo, el aumento de los últimos 28 meses fue exponencial.

Es cierto que la tendencia se repite en todo el país, pero el AMBA tuvo aumentos porcentuales mayores porque allí estaban concentrados buena parte de los subsidios que se han ido eliminando en la gestión de Milei.

Los datos muestran que en promedio en el AMBA los usuarios pagan el 61% de los costos, mientras el Estado se hace cargo del 29% restante. En cuanto al colectivo, el costo técnico sin subsidio sería de $1.927.

La canasta de servicios públicos aumentó 667%

Entre finales de diciembre de 2023 y abril de 2026 el agua aumentó en promedio 418%, la luz 276%, el gas 1048% y el transporte 1236%. De esta manera, la canasta tuvo incrementos de 667%. En ese mismo período la inflación fue del 213% (si se incluye diciembre de 2023 fue de 293%). Cuánto aumentó cada servicio:

Luz: 276%

Gas: 1048%

Agua: 418%

Transporte 1236%

¿Cuánto pagó en promedio entre servicios y transporte un hogar del AMBA en marzo?

Luz: $38.337 (N1, sin subsidios)

Gas: $34.569 (N1, sin subsidios)

Agua: $34.569 (ya no hay subsidios para nadie)

Transporte $107.187