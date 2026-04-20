El magistrado reemplaza a Hilda Kogan en el cargo.

El ministro Sergio Torres asumió la presidencia de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, de acuerdo al sistema de rotación anual establecido por el artículo 162 de la Constitución de la provincia y el artículo 28 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Juez del máximo tribunal desde el año 2019, Torres ya había sido su presidente durante el periodo 2023- 2024. Con esta medida, reemplaza en el cargo a Hilda Kogan.

En tanto, Daniel Soria quedó como vicepresidente de la Suprema Corte, según el cambio de autoridades dispuesto por el Acuerdo 4223.