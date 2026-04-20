El Gobierno habilitó a Economía a modificar el recargo al gas que financia subsidios

Podrá subirlo o bajarlo hasta un 50%. El cargo impacta sobre el precio del gas y sostiene el fondo para consumos residenciales.

El Gobierno nacional autorizó al Ministerio de Economía a aumentar o reducir hasta un 50% el recargo aplicado al precio del gas natural que financia los subsidios a usuarios residenciales. La medida se formalizó a través del Decreto 266/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial.

El recargo alcanza hasta el 7,5% sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) y se aplica a todo el volumen consumido o comercializado por redes en el país, sin distinción de uso. Con esos recursos se integra el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas.

Hasta ahora, esa facultad estaba en manos del Poder Ejecutivo. Con el nuevo decreto, Economía podrá ajustar directamente el nivel del cargo dentro de ese margen, según criterios que defina la cartera.

El Gobierno justificó la decisión en razones operativas y en la necesidad de mejorar la administración del esquema de subsidios. También señaló que la medida apunta a ordenar la gestión del fondo y facilitar el cumplimiento de los objetivos de política energética.

El régimen que establece este recargo fue creado por la Ley 25.565 y prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2031. Los ingresos que genera se declaran y se canalizan a través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

El decreto entró en vigencia con su publicación y no fija, por ahora, cambios concretos en el porcentaje del recargo. Esa definición quedará sujeta a futuras decisiones del Ministerio de Economía.