EL INTENDENTE JUAN PABLO GARCÍA SORPRENDIÓ COMO BALTAZAR EN LA LLEGADA DE LOS REYES MAGOS A DOLORES

Durante el domingo, la Plaza Castelli fue escenario de una noche colmada de ilusión, sonrisas y emoción con la tradicional llegada de los Reyes Magos, un evento pensado para brindar alegría a los niños y niñas de Dolores y compartir un momento especial en familia.

La edición de este año tuvo una particularidad que no pasó desapercibida: uno de los Reyes Magos fue interpretado por el Intendente Juan Pablo García, quien se disfrazó de Baltazar y sorprendió a grandes y chicos.

Con un gran atuendo y una caracterización cuidada, el jefe Comunal recorrió la plaza repartiendo golosinas y regalos a los más pequeños, generando momentos de felicidad y cercanía con todos los vecinos.

También participaron de la actividad el Presidente del Concejo Deliberante, Guillermo Ibarra, y el Director de Obras Públicas, Agustín Gorosito, quienes personificaron a Melchor y Gaspar.

Durante la jornada, las familias también pudieron disfrutar de música en vivo y recorrer una feria de productores locales muy amplia y variada, que ofreció múltiples propuestas y acompañó la celebración.

Este evento, que se realiza año tras año, reafirma el compromiso de seguir generando espacios de encuentro, alegría e ilusión, fortaleciendo los lazos entre el municipio y la comunidad, y manteniendo viva una tradición que emociona a toda la ciudad.

El Intendente reconoció en varias oportunidades que tiene un particular interés por las infancias y el entretenimiento de los niños, y su gestión se ha destacado entre otras cosas por la renovación de tres de las plazas más importantes de la ciudad.