DOLORES RECIBE A CORREDORES DE TODO EL MUNDO EN LA 4ª EDICIÓN DEL “EL CEIBO BACKYARD ULTRA”

Este viernes 23 de enero comienza en Dolores la 4ª edición de la carrera El Ceibo Backyard Ultra, una competencia de resistencia única que se extenderá durante los días 23, 24 y 25 de enero, hasta que quede un solo corredor en pie.

“Dolores vuelve a posicionarse como epicentro del deporte regional e internacional al ser sede de una competencia oficializada dentro del calendario mundial de Backyard Ultra, lo que refuerza el prestigio de la ciudad como anfitriona de eventos deportivos de alto nivel”, dijo el Intendente Juan Pablo García.

El evento contará con la participación de más de 100 atletas nacionales e internacionales, provenientes de Alemania, Paraguay, Venezuela, Uruguay y Brasil, además de corredores de numerosas provincias argentinas como Córdoba, Santa Fe, Corrientes, Chaco, Misiones, La Pampa, CABA y representantes de más de 30 ciudades de la provincia de Buenos Aires.

La carrera se desarrollará en un circuito callejero, con largada y punto de partida en el Polideportivo Municipal. Por este motivo, se solicita a los vecinos no asistir a los corredores durante el desarrollo de la prueba, ya que el reglamento de la competencia lo prohíbe. Únicamente está permitido colocar agua en las veredas para que los atletas puedan refrescarse.

Durante tres días, Dolores será escenario de un desafío extremo de resistencia física y mental, reafirmando su identidad como Capital Regional del Deporte, con una gran organización y una creciente proyección internacional.