COMENZÓ EL CINE DE TERROR EN EL MUSEO

Con una gran convocatoria que superó todas las expectativas, se dio inicio al ciclo de Cine de Terror en el Museo Libres del Sur. Vecinas y vecinos se acercaron para disfrutar de una noche distinta, compartiendo cine al aire libre, con clásicos del género y un ambiente único.
Hoy continúa la actividad a las 21 hs con la proyección de “Frankenstein”, el clásico inspirado en la obra de Mary Shelley.
La entrada es libre y gratuita, podés traer tu reposera y habrá un foodtruck para acompañar la noche.