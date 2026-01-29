CAE UNA BANDA DE CUATREROS EN DOLORES

Luego de una ardua investigación la Policía Rural de Dolores logro desarticular una Banda de Cuatreros que opera en la zona

Los integrantes de esta banda son tres masculinos oriundos de Dolores.

La investigación comenzó hace unos días atrás, cuando un vecino rural denunció la carneada en el campo, de tres animales de su propiedad, dejando las cabezas en el lugar.

Allí los investigadores de la Rural pudieron obtener datos logrando allanar tres domicilios en la ciudad de Dolores, pudiendo dar con la carne sustraída. Además se obtuvieron elementos de prueba que comprometen a los detenidos.

La policía secuestro 6 medias res de Carne Vacuna, 5 Cuartos Carne Vacuna, 2 Carabinas Calibre 22, 14 Municiones Calibre 22, 27 cuchillos, 3 Sierras carniceras, 3 Masas, 5 Bolsas Arpillera, 5 bolsas de Nylon, 3 Prendas de vestir con manchas hemáticas, un Vehículo Volkswagen Gol color gris, 3 teléfonos celulares, un Aire comprimido, un reflector, una linterna, una Balanza Romana, un Aire Comprimido PSP Calibre 5.5, 160 municiones aire comprimido 5.5.

Los detenidos quedaron a disposición de la justicia.

Imagen ilustrativa