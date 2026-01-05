AUSTERIDAD LOCAL: EL INTENDENTE JUAN PABLO GARCÍA REDUJO SU SUELDO Y EL DE LOS FUNCIONARIOS

El Concejo Deliberante aprobó una ordenanza impulsada por el Ejecutivo municipal que dispone la reducción de los sueldos del Intendente y los funcionarios políticos, como parte de una política de austeridad y ordenamiento de las finanzas públicas.
La iniciativa fue presentada por la gestión del intendente Juan Pablo García y obtuvo aval legislativo, estableciendo una baja temporal en los porcentajes salariales de los cargos políticos, quedando, a partir de esta decisión, por debajo de los índices establecidos por Ley.
La medida alcanza exclusivamente a funcionarios y no impacta sobre los trabajadores municipales.
Desde el oficialismo señalaron que la ordenanza busca preservar la sustentabilidad económica del Municipio, en un contexto de restricciones presupuestarias.