UN NUEVO JARDÍN QUE ABRE PUERTAS Y FUTURO EN PARAJE PARRAVICINI

“Con una enorme alegría, quedó oficialmente inaugurado el JIRIMM N.º 3 del Paraje Paravicini, un logro comunitario que garantiza derechos y amplía oportunidades para las infancias rurales de Dolores”, dijo la inspectora distrital, Adriana Iribarren.

A un mes de haber iniciado sus actividades, el jardín ya recibe a 8 niñas y niños de entre 2 y 5 años, quienes por primera vez pueden acceder a una propuesta pública, gratuita y en su propio paraje. Además, 2 niños más se sumarán en el próximo ciclo lectivo, consolidando el crecimiento de la matrícula.

Este avance fue posible gracias al acompañamiento de la Municipalidad de Dolores, encabezada por el intendente Juan Pablo García, que puso en condiciones el edificio para que la institución pueda funcionar con seguridad y calidad.

La inauguración reunió a familias, ex alumnos de la EP N.º 3, vecinas y vecinos del paraje, personal de la Patrulla Rural, autoridades educativas y representantes de distintas instituciones que apoyaron el proceso.

Se destacó especialmente el trabajo articulado entre la Dirección General de Cultura y Educación, la Dirección Provincial de Educación Inicial, la Inspectora de Inicial Paula Lupo, la Inspectora de Primaria Eliana Manzo, la vicepresidenta del Consejo Escolar Mabel Garat, el secretario de Educación Ramiro Blasi, la directora de la EP N.º 23, Antonella Rolón, y la auxiliar Lucrecia Barrera, junto a la secretaria del JI N.º 903, Viviana Gualtieri, y la directora de la EP N.º 28, Abigail Vallejos.

Además, se valoró con especial cariño el compromiso de la docente María José Batistesa, primera maestra del JIRIMM N. º 3, quien asumió la tarea de enseñar, cuidar y acompañar amorosamente a estas infancias.

La apertura de este jardín no es solo un edificio nuevo: es una conquista educativa que fortalece la identidad rural, garantiza igualdad de acceso y proyecta un futuro más justo para las niñas y los niños del Paraje Paravicini.