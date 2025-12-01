DestacadoDolores

SEMINARIO DE LA LIBERTAD AVANZA EN MAR DEL PLATA

Karina Milei, Martín Menem y Sebastián Pareja (Armador de la Pcia. de Bs. As.) reunieron la tropa libertaria en el Hotel Pcial. de Mar del Plata, en donde se llevó a cabo un Seminario institucional además de lineamientos de organización territorial para el ejercicio y función de los HCD y conducciones locales, regionales y provinciales.
Por el distrito de Dolores participaron: el actual Jefe de PAMI Dolores Dr. Jorge Ezequiel Domínguez también referente de LLA Dolores y el electo Concejal Ignacio Lasserre, quien asumirá este 5 de diciembre llevando el color libertario por primera vez al recinto de Dolores.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo
ifex
Promoviendo y defendiendo la libertad de expresión como un derecho humano fundamental.
EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332
EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren

También podría interesarte