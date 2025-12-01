SEMINARIO DE LA LIBERTAD AVANZA EN MAR DEL PLATA

Karina Milei, Martín Menem y Sebastián Pareja (Armador de la Pcia. de Bs. As.) reunieron la tropa libertaria en el Hotel Pcial. de Mar del Plata, en donde se llevó a cabo un Seminario institucional además de lineamientos de organización territorial para el ejercicio y función de los HCD y conducciones locales, regionales y provinciales.