SEMINARIO DE LA LIBERTAD AVANZA EN MAR DEL PLATA

Karina Milei, Martín Menem y Sebastián Pareja (Armador de la Pcia. de Bs. As.) reunieron la tropa libertaria en el Hotel Pcial. de Mar del Plata, en donde se llevó a cabo un Seminario institucional además de lineamientos de organización territorial para el ejercicio y función de los HCD y conducciones locales, regionales y provinciales.
Por el distrito de Dolores participaron: el actual Jefe de PAMI Dolores Dr. Jorge Ezequiel Domínguez también referente de LLA Dolores y el electo Concejal Ignacio Lasserre, quien asumirá este 5 de diciembre llevando el color libertario por primera vez al recinto de Dolores.