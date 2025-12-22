SE INAUGURARON OBRAS EN EL VELÓDROMO MUNICIPAL “PUCHO” GÓMEZ

Se llevó a cabo la inauguración de los nuevos vestuarios del Velódromo Municipal “Pucho” Gómez, en el marco de la puesta en valor de una pista que forma parte de la identidad deportiva de la ciudad de Dolores.

La obra representa un paso muy importante para la comunidad ciclista y para el deporte dolorense en general.

“Seguimos con la puesta en valor de una pista que es parte de la identidad deportiva de Dolores. Creemos en las obras que son de la comunidad y en el deporte como motor de valores, salud y oportunidades. Gracias a quienes hacen grande el ciclismo local”, destacó el Intendente Juan Pablo García.

A la construcción de los nuevos vestuarios se suman trabajos de embellecimiento integral del predio, que incluyen forestación, reparación de luminarias, tareas de pintura y mejoras en la pista, fortaleciendo un espacio clave para el desarrollo del ciclismo local.

Durante la jornada, también se realizó un reconocimiento a Raúl Gómez, diseñador e impulsor de la creación de la pista del Velódromo Municipal, en homenaje a su aporte fundamental al deporte de la ciudad.

De esta manera, el Velódromo “Pucho” Gómez continúa creciendo, consolidándose como un espacio de encuentro, formación y futuro para el deporte dolorense.