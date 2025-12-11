DestacadoDolores

EL INTENDENTE FIRMÓ UN CONVENIO CON LA CAJA DE ABOGADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES PARA SEGUIR IMPULSANDO EL TURISMO TERMAL

El Intendente, Juan Pablo García, firmó un convenio con las autoridades de la Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia, para impulsar la llegada de más turistas al Parque Termal.
Como lo viene desarrollando la Secretaría de Turismo, estos acuerdos son muy importantes para la actividad turística de Dolores. “Estamos ubicados en un punto estratégico, somos el Primer Pueblo Patrio, tenemos un gran patrimonio cultural e histórico, eventos de primer nivel y un Parque Termal en crecimiento”, remarcó el Intendente Juan Pablo García, tras la firma del convenio que permite a los abogados matriculados que ejercen en la Provincia de Buenos Aires y a los ya jubilados, ingresar a las termas con un 30% de descuento.
El acuerdo fue suscripto por Fabián Portillo, presidente de la caja; quien estuvo acompañado por Horacio Fahey, Vicepresidente 2do y Daniel Burke, ex presidente de la entidad y Director por San Isidro.
Recordamos que ya se firmaron otros convenios con los Municipios de General Guido, Pila, Tordillo, Lezama, General Paz y San Vicente, a los que se suman más de 50 instituciones y organizaciones.
