Dolores

CIRCULABA EN UNA MOTO TOTALMENTE DESMANTELADA, SIN DOCUMENTACIÓN Y FUE SECUESTRADA

Un joven de 18 años fue interceptado mientras circulaba por la ciudad a bordo de una motocicleta en condiciones absolutamente irregulares.
El rodado desmantelado, sin carenados ni demás elementos indispensables para una circulación segura. Además, el conductor no poseía ningún tipo de documentación del vehículo.
Ante las múltiples infracciones constatadas, las autoridades procedieron al secuestro de la motocicleta y al labrado de las actuaciones correspondientes, con el fin de preservar la seguridad vial.
EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren

