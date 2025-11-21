EXHIBICIÓN DE BOXEO ENTRE UNIDADES PENITENCIARIAS

En la Unidad Penal N.º 37 de Barker se desarrolló una jornada deportiva interinstitucional que reunió a representantes de dicha unidad y de la Unidad N.º 6 de Dolores, en el marco de una exhibición de boxeo organizada por la Jefatura de Vigilancia y Tratamiento.

La actividad tuvo lugar en el Salón de Usos Múltiples y fue impulsada por los instructores Andrés Morales Albornoz y Alejandro Quiroga Duré, junto al personal civil José María González Cutre Jantus, Jessica Morales y Mariano Labriola, quienes además colaboraron en el armado del cuadrilátero especialmente preparado para esta fecha.

Participaron Personas Privadas de la Libertad de distintos pabellones locales y de la Unidad N.º 6, estas últimas acompañadas por el jefe de Penal, Subprefecto EG Ariel Tormey; el encargado del Taller de Boxeo, Suboficial Mayor EG Gustavo Cellillo; su equipo de trabajo; y el Subdirector de Seguridad, Prefecto EG Luciano Disipio. La custodia estuvo a cargo del grupo GIE de la Unidad 6, junto al chofer Suboficial Mayor EG Walter Rodolfo y los agentes Alcaide Mayor EG Maximiliano Rodríguez, Suboficial Mayor EG Diego Fernández y Cabo 1.º EG Juan Nagode.

Uno de los momentos destacados de la jornada fue la presencia del boxeador profesional Agustín Marini, campeón argentino y representante del distrito, quien ofreció una Master Class que combinó técnica, motivación y orientación deportiva para todos los participantes.

También acompañó la actividad el Director de Unidad, Prefecto Mayor EG Hernán Thompson.

La coordinación estuvo a cargo de la Jefatura de Vigilancia y Tratamiento, integrada por la Prefecto EG Julieta González (Jefa de Asistencia y Tratamiento), el Alcaide Mayor EG Matías Rojas (Subjefe de Asistencia), el Alcaide EG Danilo Riquelme (Subjefe de Tratamiento), el Alcaide EG Nicolás Trejo (Jefe de Régimen Abierto) y el Adjutor EG Juan Esteban Tourret (Jefe de PIIF).

La jornada se desarrolló con profesionalismo y un fuerte compromiso institucional, promoviendo espacios que fomentan la integración, la disciplina y la formación dentro del ámbito penitenciario. Este tipo de encuentros refuerza el rol transformador del deporte como herramienta de convivencia y desarrollo personal.