ALLANAMIENTOS EN DOLORES Y CASTELLI: SECUESTRAN UNA MOTO Y UN TELÉFONO CELULAR EN EL MARCO DE UNA INVESTIGACIÓN POR MANIOBRAS PELIGROSAS

Personal policial que realizaba un operativo de prevención en Dolores observó a dos motos que circulaban realizando maniobras riesgosas sobre calle Cramer, en momentos en que había varios transeúntes en la zona.

A partir de distintas tareas investigativas llevadas adelante por efectivos de la Comisaría de Dolores, Policía Local y el Grupo Táctico Operativo (GTO), se logró identificar a uno de los conductores involucrados, un joven de 16 años domiciliado en Castelli.

Por disposición del Juzgado de Garantías del Joven N° 1, a cargo de la Dra. María Fernanda Hachmann, se concretaron dos allanamientos: uno en la localidad de Castelli y otro en Buenos Aires y San José de Dolores.

Como resultado de los procedimientos, se secuestraron una motocicleta marca Honda XR 150 cc color blanco y negro, y un teléfono celular.

La causa fue caratulada como “Organización o promoción de pruebas ilegales de velocidad con vehículo automotor (art. 193 bis y concordantes)”, con intervención de la U.F.I. y J. N° 1, a cargo de la Dra. Mónica Ferré, y del Juzgado de Garantías N° 2, Dr. Mariano Cazeaux, del Departamento Judicial Dolores.