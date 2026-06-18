LEZAMA: SECUESTRAN DOS MOTOCICLETAS EN INVESTIGACIONES POR MANIOBRAS PELIGROSAS EN LA AUTOVÍA 2

En el marco de distintas investigaciones llevadas adelante por personal policial de Lezama (EPC LEZAMA- DESTACAMENTO VIAL LEZAMA Y CPR LEZAMA), se concretaron allanamientos y secuestros de motocicletas vinculadas a presuntas infracciones al artículo 193 bis del Código Penal, que sanciona las pruebas ilegales de velocidad y maniobras peligrosas.

Las actuaciones se iniciaron a partir de registros obtenidos mediante cámaras de monitoreo, donde se observó a conductores de motocicletas realizando maniobras que ponían en riesgo su integridad física y la de terceros usuarios de la vía pública sobre la Autovía 2.

Como resultado de las tareas investigativas desarrolladas en conjunto por distintas dependencias policiales y el COM LOCAL, se logró identificar a los presuntos involucrados y obtener órdenes de allanamiento emitidas por la Justicia de Garantías. Durante los procedimientos se procedió al secuestro de una motocicleta Honda Falcon 400 y una motocicleta Honda XR 250, además de otros elementos de interés para la causa.

Las personas investigadas fueron notificadas de la formación de las actuaciones judiciales, mientras que la investigación continúa bajo la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción N° 9 de Chascomus del Departamento Judicial de Chascomús.

Desde las autoridades se recordó la importancia de respetar las normas de tránsito y evitar conductas riesgosas que puedan comprometer la seguridad vial.