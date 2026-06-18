LezamaPortada

LEZAMA: SECUESTRAN DOS MOTOCICLETAS EN INVESTIGACIONES POR MANIOBRAS PELIGROSAS EN LA AUTOVÍA 2

En el marco de distintas investigaciones llevadas adelante por personal policial de Lezama (EPC LEZAMA- DESTACAMENTO VIAL LEZAMA Y CPR LEZAMA), se concretaron allanamientos y secuestros de motocicletas vinculadas a presuntas infracciones al artículo 193 bis del Código Penal, que sanciona las pruebas ilegales de velocidad y maniobras peligrosas.

Las actuaciones se iniciaron a partir de registros obtenidos mediante cámaras de monitoreo, donde se observó a conductores de motocicletas  realizando maniobras que ponían en riesgo su integridad física y la de terceros usuarios de la vía pública sobre la Autovía 2.

Como resultado de las tareas investigativas desarrolladas en conjunto por distintas dependencias policiales y el COM LOCAL, se logró identificar a los presuntos involucrados y obtener órdenes de allanamiento emitidas por la Justicia de Garantías. Durante los procedimientos se procedió al secuestro de una motocicleta Honda Falcon 400 y una motocicleta Honda XR 250, además de otros elementos de interés para la causa.

Las personas investigadas fueron notificadas de la formación de las actuaciones judiciales, mientras que la investigación continúa bajo la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción N° 9 de Chascomus del Departamento Judicial de Chascomús.

Desde las autoridades se recordó la importancia de respetar las normas de tránsito y evitar conductas riesgosas que puedan comprometer la seguridad vial.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo
ifex
Promoviendo y defendiendo la libertad de expresión como un derecho humano fundamental.

Farmacia de Turno en Dolores

Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren

También podría interesarte

Ciencia - SaludPortadaSociedad

El Hospital de Tigre realizó el primer bypass coronario doble

Política EconomiaPortada

Nuevo sistema de scoring para la licencia de conducir en Argentina: cómo funciona y qué hay que tener en cuenta

PortadaSociedad

Buscan regularización armas no registradas y prorrogan un año la entrega voluntaria

Política EconomiaPortada

El oficialismo logró postergar la sesión pero avanza la interpelación de Adorni

Política EconomiaPortada

El Pro en el Senado anticipó que “llegado el caso, vamos a acompañar el pedido de remoción o censura de Adorni”

Ciencia - SaludPortadaSociedad

Por primera vez, el Hospital Garrahan realizó un trasplante renal simultáneo

Política EconomiaPortada

Frade, sobre un eventual cargo diplomático para Adorni: “Si es ladrón, no puede representarnos en el exterior”

Política EconomiaPortada

Fuerzas Armadas: el Gobierno nacional pagará un plus por formación académica

DeportesPortada

Con un show de Messi, Argentina jugó como campeón y venció 3-0 a Argelia

Mar del PlataPortada

Mar del Plata: Hay 431 personas en situación de calle y la cifra creció un 29% en el último año

Política EconomiaPortada

ARCA intimó a miles de trabajadores por deducciones irregulares en Ganancias

Política EconomiaPortada

El Gobierno designó jueces y vocales para diferentes tribunales y juzgados

Mostrar más