40 AÑOS DEL TORNADO QUE ARRASÓ VARIOS SECTORES DE DOLORES

Este 25 de noviembre se cumplen 40 años de aquel tornado que transformó para siempre la historia de Dolores. La ciudad fue golpeada en 1985 por un fenómeno de categoría F3 que avanzó con una violencia pocas veces vista en el país, dejando un fallecido, el vecino Vizcaíno, dueño de Maderera Diepa, mas de treinta heridos y cuantiosos daños materiales. Parecía una ciudad bombardeada, sin eléctrica el pueblo pasó la noche a oscuras.