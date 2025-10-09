PARQUE TERMAL: EL INTENDENTE FIRMÓ UN CONVENIO CON EL IPS PARA OTORGAR DESCUENTOS A JUBILADOS

El Municipio firmó un Convenio marco con el Instituto de Previsión Social (IPS) para que las personas jubiladas y pensionadas de la provincia puedan acceder a una tarifa especial en el “Parque Termal Dolores”. La iniciativa ofrece un descuento del 30 % sobre el valor general de la entrada, permitiendo disfrutar de un espacio de relax y recreación a un costo reducido.

El acuerdo fue suscripto por Marina Moretti, presidenta del IPS, y el intendente de Dolores, Juan Pablo García, y se encuentra vigente desde este mes de octubre. El beneficio está destinado a las personas jubiladas y pensionadas del IPS y su familia.

Durante la firma del convenio, Moretti y García estuvieron acompañados por la secretaría de Turismo, Inés Barragán.