NUEVO PREMIO PARA JUAN CARLOS PIRALI EN URUGUAY

Una nueva distinción literaria acaba de recibir el poeta dolorense Juan Carlos Pirali, en su participación en el concurso literario internacional “Juan Pedro López”, organizado por la Comunidad Artística Esquina Cultural La Paz de Canelones, Uruguay.

En esta ocasión fue ganador de Tercer Premio en poesía con la obra “¨Payador Rioplatense”, cuyo texto es el siguiente;

PAYADOR RIOPLATENSE

Desarrolla sus versos repentinos

en la clásica décima espinela,

heredero del lírico trovero

al compás musical de las seis cuerdas.

Es maestro que educa con las coplas

en los versos de profusa siembra,

en eterno rodar por los caminos

con las luces del sol o las estrellas.

En la Banda Oriental y la Argentina

es del canto nativo criollo emblema,

mensajero del campo y las ciudades

repartiendo verdades en la entrega.

Hay memorias de Navas y Gabino

que pechando distancias hoy regresan,

exponiendo con lides amistosas

contrapuntos históricos de ideas.

Provenzal ascendencia literaria

en el Plata triunfó con su destreza.

Hoy el bronce lo honra con justicia

por el logro genial de fama eterna.

Autor: Juan Carlos Pirali