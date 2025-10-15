NUEVO PREMIO PARA JUAN CARLOS PIRALI EN URUGUAY

Una nueva distinción literaria acaba de recibir el poeta dolorense Juan Carlos Pirali, en su participación en el concurso literario internacional “Juan Pedro López”, organizado por la Comunidad Artística Esquina Cultural La Paz de Canelones, Uruguay.
En esta ocasión fue ganador de Tercer Premio en poesía con la obra “¨Payador Rioplatense”, cuyo texto es el siguiente;
PAYADOR RIOPLATENSE
Desarrolla sus versos repentinos
en la clásica décima espinela,
heredero del lírico trovero
al compás musical de las seis cuerdas.
Es maestro que educa con las coplas
en los versos de profusa siembra,
en eterno rodar por los caminos
con las luces del sol o las estrellas.
En la Banda Oriental y la Argentina
es del canto nativo criollo emblema,
mensajero del campo y las ciudades
repartiendo verdades en la entrega.
Hay memorias de Navas y Gabino
que pechando distancias hoy regresan,
exponiendo con lides amistosas
contrapuntos históricos de ideas.
Provenzal ascendencia literaria
en el Plata triunfó con su destreza.
Hoy el bronce lo honra con justicia
por el logro genial de fama eterna.
Autor: Juan Carlos Pirali