NUEVA UNIDAD PARA EL CUARTEL DE BOMBEROS DE DOLORES

El Cuartel de Bomberos de Dolores incorporó una nueva unidad Iveco 0 km, que será equipada con carrozado y tanque para incendios estructurales.

La adquisición fue posible gracias a las gestiones realizadas ante la Dirección de Bomberos, la Superintendencia de Seguridad Siniestral y el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, con el acompañamiento permanente de la Municipalidad de Dolores y del Intendente Dr. Juan Pablo García.

Se trata de un paso muy importante dentro del proyecto de modernización de la flota y mejora continua del servicio.

Desde el Cuartel destacaron que continuarán trabajando para equipar la unidad y seguir fortaleciendo los recursos materiales y humanos, siempre con el objetivo de brindar a la comunidad una respuesta cada vez más eficiente.

Agradecieron además el apoyo constante de los vecinos, comerciantes y medios de comunicación, fundamentales para concretar cada avance.