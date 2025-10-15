DestacadoDolores

JUEGOS BONAERENSES: PRIMERA MEDALLA PARA DOLORES

La delegación dolorense que se encuentra compitiendo la etapa final de los Juegos Bonaerenses en Mar del Plata, obtuvo su primera medalla.

Analía Barragán ganó la medalla de Plata en Lanzamiento de bala, destacándose y representando nuevamente a Dolores de la mejor manera.

Además, se siguen desarrollando distintas actividades deportivas y artísticas con participación dolorense.

Algunos resultados hasta el momento:

Futsal femenino empató 3 a 3 con Quilmes y ganó 4 a 1 su segundo juego.

Softbol sub 12 ganó su primer partido, mientras que sub 14/16 perdieron su encuentro.

Marcelo Suarez y Franklin molina ganaron en tenis +60, también Ana Zamora en sub 18 single, y la dupla de Felipe y Juan en sub 14 doble.

Futbol PCD masculino gano 3 a 1 su primer partido.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo
ifex
Promoviendo y defendiendo la libertad de expresión como un derecho humano fundamental.
EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332
EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren

También podría interesarte