JUEGOS BONAERENSES: PRIMERA MEDALLA PARA DOLORES

La delegación dolorense que se encuentra compitiendo la etapa final de los Juegos Bonaerenses en Mar del Plata, obtuvo su primera medalla.

Analía Barragán ganó la medalla de Plata en Lanzamiento de bala, destacándose y representando nuevamente a Dolores de la mejor manera.

Además, se siguen desarrollando distintas actividades deportivas y artísticas con participación dolorense.

Algunos resultados hasta el momento:

Futsal femenino empató 3 a 3 con Quilmes y ganó 4 a 1 su segundo juego.

Softbol sub 12 ganó su primer partido, mientras que sub 14/16 perdieron su encuentro.

Marcelo Suarez y Franklin molina ganaron en tenis +60, también Ana Zamora en sub 18 single, y la dupla de Felipe y Juan en sub 14 doble.

Futbol PCD masculino gano 3 a 1 su primer partido.