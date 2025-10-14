JUEGOS BONAERENSES 2025: LA DELEGACIÓN DE DOLORES PARTIÓ HACIA MAR DEL PLATA CON MÁS DE 180 PARTICIPANTES

Esta mañana una delegación de más de 180 dolorenses partió a la localidad de Mar del Plata para representar a la ciudad en la instancia final de los Juegos Bonaerenses.
“Acompañamos durante todo el año a deportistas y artistas de la ciudad, esta final es un gran logro para todos. Gracias por representarnos y que disfruten esta experiencia”, señaló la Secretaria de Deportes, Virginia Mapelli.
Dolores tendrá representantes en las disciplinas sóftbol, gimnasia artística, tiro, atletismo, básquet, futsal, patín, freefire, fútbol tenis, bonaerenses en carrera, tenis mayores, fútbol PCD, pentatlón, bochas, tenis, Newcom, cantante solista, poesía, narración oral y objeto artístico.
La participación de dolorenses año tras año mantiene una fuerte presencia en estos juegos que fomentan la inclusión, el trabajo en equipo y el desarrollo del talento juvenil.
Los Juegos Bonaerenses no solo representan una instancia deportiva, sino también un espacio de integración cultural y social, donde miles de jóvenes pueden compartir experiencias y representar con orgullo a sus comunidades.