JUEGOS BONAERENSES 2025: LA DELEGACIÓN DE DOLORES PARTIÓ HACIA MAR DEL PLATA CON MÁS DE 180 PARTICIPANTES

Esta mañana una delegación de más de 180 dolorenses partió a la localidad de Mar del Plata para representar a la ciudad en la instancia final de los Juegos Bonaerenses.

“Acompañamos durante todo el año a deportistas y artistas de la ciudad, esta final es un gran logro para todos. Gracias por representarnos y que disfruten esta experiencia”, señaló la Secretaria de Deportes, Virginia Mapelli.