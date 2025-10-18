 Hallazgo histórico en la Escuela 11 Sol de mayo: los “Guardianes del Monte” descubren orugas de la Mariposa Argentina en peligro de extinción!

En un hecho tan educativo como simbólico, los alumnos de la Escuela Primaria N.º 11 “Sol de Mayo” de Dolores encontraron orugas de la Mariposa Argentina (Actinote anteas) en el marco del proyecto “Sendero Nativo y Guardianes del Monte”. El hallazgo se produjo durante una jornada de exploración y cuidado ambiental que los chicos realizan semanalmente en el predio escolar, donde conviven especies autóctonas como el tala, el coronillo, el molle y el sombra de toro.

“Fue una emoción enorme —contaron una de la escuela—. Vimos las orugas comiendo las hojas y no sabíamos de que se trataba pero con ayuda de gente especializada nos dimos cuenta de que estábamos cuidando el lugar correcto.” El descubrimiento confirma la presencia de esta mariposa emblemática de nuestra fauna, símbolo de biodiversidad y belleza natural, en un entorno escolar donde la comunidad educativa viene trabajando activamente en la restauración del monte nativo.

El proyecto Guardianes del Monte, impulsado por los docentes y estudiantes, busca revalorizar las plantas autóctonas como refugio de vida y espacio pedagógico vivo. Los alumnos investigan, siembran, observan e incluso diseñan señaléticas para las especies, aprendiendo que la soberanía ambiental también se construye desde el aula.

> “Nuestros chicos están descubriendo que cuidar el monte no es mirar el pasado, sino proyectar futuro —explicó uno de los docentes coordinadores—. Cada hoja, cada oruga y cada mariposa son parte de un país que se piensa desde la tierra.”

El hallazgo se convirtió en una fiesta de aprendizaje y orgullo popular: la Mariposa Argentina, símbolo de la libertad y del renacer de la naturaleza, fue encontrada por quienes ya se reconocen como guardianes del monte y constructores de una patria nativa celeste y blanca.