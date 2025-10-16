Hallaron enterrado en su casa a un comerciante de Las Toninas y detuvieron a su empleado

Una investigación iniciada por averiguación de paradero derivó en el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre en una vivienda de Las Toninas, en el Partido de La Costa. El caso es investigado por la Fiscalía Descentralizada Nº 2 de La Costa, a cargo del fiscal Martín Prieto, con intervención de la DDI Dolores y la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SDDI) La Costa.

El operativo se desarrolló en una propiedad ubicada en la zona de las calles 1 y 36, en el marco de tareas dispuestas por el Ministerio Público Fiscal tras la denuncia presentada por un amigo del vecino desaparecido. Este había manifestado no tener contacto con él desde hacía más de un mes y medio, y haber recibido mensajes de texto que le resultaron sospechosos.

Durante las tareas investigativas, que incluyeron el análisis de comunicaciones y la toma de declaraciones a personas del entorno, surgieron contradicciones que llevaron a una inspección en la vivienda. Allí, personal policial halló el cuerpo enterrado en el lugar.

El principal sospechoso es un empleado de confianza de la víctima, quien habría estado utilizando bienes y dispositivos del fallecido durante su ausencia. El hombre fue aprehendido y puesto a disposición de la Justicia, mientras la causa fue recaratulada como “robo agravado por codicia y homicidio”.

Peritos de Policía Científica realizaron tareas en el domicilio, y el cuerpo fue trasladado para la correspondiente autopsia. La investigación continúa bajo estricta reserva judicial y con intervención del Juzgado de Garantías Nº 4, a cargo del Dr. Diego Zapiola.