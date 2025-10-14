FINALES DE LOS JUEGOS BONAERENSES: DOLORES ESTÁ EN MAR DEL PLATA LISTA PARA COMPETIR

Más de 180 personas entre participantes de Deportes y Cultura, profesores y acompañantes componen la delegación. Te contamos las disciplinas que hoy compiten.

Nuestra ciudad tiene representantes que competirán durante la semana y hasta el sábado en sóftbol, gimnasia artística, tiro, atletismo, básquet, futsal, patín, freefire, fútbol tenis, bonaerenses en carrera, tenis mayores, fútbol PCD, pentatlón, bochas, tenis, Newcom, cantante solista, poesía, narración oral y objeto artístico.

El acto de apertura, realizado ayer con presencia del Gobernador Axel Kicillof, en medio de recitales, juegos y ante decenas de miles de jóvenes y mayores, cerró con un recital de Luck Ra. El colorido que desplegaron las distintas delegaciones de los 135 municipios bonaerenses, con su ropa distintiva, banderas, mascotas, globos y alegría, fue increíble.

Las actividades para hoy serán: 8:00 Hs.: Atletismo / Gimnasia 8:30 Hs.: Tenis Sub-16 single / Tenis + 60 masculino 9:00 Hs.: Softbol Sub-12 /Softbol Sub-14 /Gimnasia artística / Fútbol PCD masculino y femenino /Freefire 9:30 Hs.: Futsal /Tenis +60 femenino / Tiro 10:00 Hs.: Atletismo PCD 10:20 Hs.: Básquet 3×3 masculino 10:30 Hs.: Bochas + 60 masculino 11:00 Hs.: Fútbol tenis Sub-18 / Básquet 3×3 femenino 11:45 Hs.: Bochas +60 femenino 12:00 Hs.: Tenis Sub-18 femenino 13:30 Hs. Softbol Sub-16 14:00 Hs. Freefire 14:30 Hs.: Tenis Sub-14 doble 15:00 Hs.: Pentatlón / Patín 15:20 Hs.: Newcom