FINALES DE LOS JUEGOS BONAERENSES: DOLORES ESTÁ EN MAR DEL PLATA LISTA PARA COMPETIR

Más de 180 personas entre participantes de Deportes y Cultura, profesores y acompañantes componen la delegación. Te contamos las disciplinas que hoy compiten.
Nuestra ciudad tiene representantes que competirán durante la semana y hasta el sábado en sóftbol, gimnasia artística, tiro, atletismo, básquet, futsal, patín, freefire, fútbol tenis, bonaerenses en carrera, tenis mayores, fútbol PCD, pentatlón, bochas, tenis, Newcom, cantante solista, poesía, narración oral y objeto artístico.
El acto de apertura, realizado ayer con presencia del Gobernador Axel Kicillof, en medio de recitales, juegos y ante decenas de miles de jóvenes y mayores, cerró con un recital de Luck Ra. El colorido que desplegaron las distintas delegaciones de los 135 municipios bonaerenses, con su ropa distintiva, banderas, mascotas, globos y alegría, fue increíble.
Las actividades para hoy serán:
8:00 Hs.: Atletismo / Gimnasia
8:30 Hs.: Tenis Sub-16 single / Tenis + 60 masculino
9:00 Hs.: Softbol Sub-12 /Softbol Sub-14 /Gimnasia artística / Fútbol PCD masculino y femenino /Freefire
9:30 Hs.: Futsal /Tenis +60 femenino / Tiro
10:00 Hs.: Atletismo PCD
10:20 Hs.: Básquet 3×3 masculino
10:30 Hs.: Bochas + 60 masculino
11:00 Hs.: Fútbol tenis Sub-18 / Básquet 3×3 femenino
11:45 Hs.: Bochas +60 femenino
12:00 Hs.: Tenis Sub-18 femenino
13:30 Hs. Softbol Sub-16
14:00 Hs. Freefire
14:30 Hs.: Tenis Sub-14 doble
15:00 Hs.: Pentatlón / Patín
15:20 Hs.: Newcom
En cuanto a las disciplinas culturales, Objeto Artístico, enmarcado en Artes Plásticas, inaugura la muestra a las 11:00 Hs. Allí estarán expuestas las obras y el jurado dará su veredicto el sábado.